الأحد 20 أغسطس 2023
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خارج الحدود

تساقط حبات البرد على مدن السعودية (فيديو)

السعودية، فيتو
السعودية، فيتو

تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقاطع مصورة تظهر تساقط حبات البرد على المدن السعودية في منطقة شمال غربي أبها.

تساقط حبات البرد على مدينة أبها السعودية

وأظهر الفيديو المتداول تساقط حبات البَرَد على ملعب كرة قدم في هذه المنطقة من مرتفعات عسير، ما تسبب في تغطية الأرض باللون الأبيض.

وأشار التقرير اليومي الصادر عن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية إلى أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للاتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة. كما لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية والقصيم.

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حالة الطقس بالسعودية


وعن حالة البحر الأحمر، فتوقع الخبراء يتأثر برياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على طول ساحل البحر الأحمر تصل إلى أكثر من 40 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.
وعن ارتفاع الموج، فيكون من متر إلى متر ونصف يصل إلى اعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة، خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.
والنسبة لحالة الخليج العربي، فسوف يتأثر برياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-32 كم/ساعة.
أما عن ارتفاع الموج، فيكون من نصف المتر إلى متر، خفيف الموج.
 

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