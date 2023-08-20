ما بين السجن والترحيل، السعودية تصدر عقوبات بحق أكثر من 16 ألف وافد خالفوا نظام الإقامة

أعلنت السلطات السعودية اليوم الأحد، عن 16574 قرارًا إداريًا خلال هذا الشهر بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

الجوازات السعودية تصدر قرارات في حق مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

وتباينت العقوبات التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات السعودية، من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.



وقالت الجوازات، في بيان لها إنه "على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل".



ودعت الجوازات السعودية إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.



والسبت الماضي تمكنت السلطات السعودية من ضبط 15245 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة.

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ضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل بالسعودية



وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 10 حتى 16 أغسطس 2023، أسفرت عن النتائج التالية:



- أولا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 15245 مخالفا، منهم 8539 مخالفا لنظام الإقامة، و4253 مخالفا لنظام أمن الحدود، و2453 مخالفا لنظام العمل.



- ثانيا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 829 شخصا، 53% منهم يمنيو الجنسية، و44% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 60 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.



- ثالثا: تم ضبط 3 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.



- رابعا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 39674 وافدا مخالفا، منهم 32636 رجلا، و7038 امرأة.



- خامسا: تم إحالة 33579 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1924 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 9104 مخالفين".