الأحد 20 أغسطس 2023
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سياسة

البابا تواضروس يزور دير الأنبا بولا في بودابست عاصمة المجر

البابا تواضروس، فيتو
البابا تواضروس، فيتو

 

زار قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد ديرًا على اسم القديس الأنبا بولا ببودابست، وذلك في ثاني أيام زيارته الرسمية للمجر.

كان في استقبال قداسة البابا تواضروس الثاني والوفد المرافق الأب سابولش الرئيس السابق للدير، واستمع قداسة البابا لشرح عن معالم الدير وذلك في الساحة الخارجية للدير.

ثم توجه قداسة البابا تواضروس الثاني إلى داخل الدير، حيث ألقى الأب سابولش كلمة رحب خلالها بقداسة البابا تواضروس، ناقلًا تحيات رئيس الرهبنة في بودابست والذين تغيبوا عن الحضور بسبب وجودهم في مكان بعيد لتأسيس دير جديد، ثم ألقى الضوء على الدير وتاريخه.

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كما ألقى قداسة البابا تواضروس كلمة عبر خلالها عن سعادته بزيارة دير يحمل اسم قديس مصري، ثم تحدث فيها ملامح أساسية في الحياة الرهبانية.

وأقام الدير مأدبة غداء على شرف قداسة البابا. وفي نهاية الزيارة قدم قداسته هدية تذكارية عبارة عن أيقونة للقديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا.

البابا تواضروس يشارك في الاحتفال بالعيد القومي للمجر

شارك قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم في احتفال العيد القومي لدولة المجر، الذي يوافق ذكرى تأسيسها على يد الملك شتيڤن الملقب بقديس المجر.

بدأ الاحتفال الذي أقيم في ساحة لاجوس كوسوث بالبرلمان المجري، في الثامنة صباحًا بحضور كاتلين نوڤاك رئيسة جمهورية المجر، وأعضاء الحكومة، وقائد قوات الدفاع المجرية، وممثلو المنظمات الحكومية والعسكرية الأخرى، وأعضاء السلك الدبلوماسي، والمئات من المهتمين شاركوا في الحفل.

وتضمن الحفل عرضًا عسكريًّا بمصاحبة الموسيقات العسكرية، كما تم رفع العلم المجري، وأدى الضباط الجدد القسم العسكري، وألقى وزير الدفاع كريستوف سزالاي بوبروفينيزكي كلمة، تلاها كلمة رئيسة الجمهورية.

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