خالد لطيف: الزمالك يمرض ولا يموت وبعتذر نيابة عن مجلس الإدارة عن أخطائنا

كشف خالد لطيف أمين صندوق نادي الزمالك "المستقيل"، كواليس استقالة مجلس إدارة الزمالك بسبب الضغوطات.

وقال خالد لطيف في تصريحات عبر قناة الزمالك:" أنا بقدم اعتذاري بالنيابة عن نفسي وعن مجلس الإدارة لو أخطأنا في قرار، ونغلق هذه الصفحة بما لها وعليها ونحن جميعا خلف نادي الزمالك".

وأضاف:"من اليوم يجب أن نكون خلف نادي الزمالك ونضع أيدينا في أيدي بعض، ومن كان معه خلاف مع خالد لطيف أو أي عضو بمجلس إدارة الزمالك فليقف الآن وراء النادي ونحن كذلك سنقف خلف الزمالك".

وتابع:" الزمالك لن يتأثر بالاستقالة، الزمالك يمرض ولا يموت لأنه كبير وقوي، الزمالك كيان كبير لن يستطيع أحد محو أرقامه وتاريخه العظيم".

وقال:" في أي وقت وأي مكان أنا تحت أمر نادي الزمالك وجماهيره وأعضائه ومتفائل بالفترة القادمة لأن الزمالك أقوى مما يعتقد الناس والنادي قوي بجماهيره وأعضائه بلاعبيه ونجومه وموظفيه".

وأضاف: "في اعتقادي الشخصي أن الدولة ستساعد الزمالك في محنته الحالية وكذلك وزير الشباب والرياضة وأعضاء وجماهير الزمالك".

وأتم حديثه: " الزمالك له بصمة على الرياضة المصرية وأنا متأكد سيبقى كبير جدا وسيعود أقوى".

ومن ناحيته علق حسين لبيب رئيس الزمالك السابق، على الاستقالة الجماعية الذي قدمها مجلس الإدارة منذ قليل.

حسين لبيب يعلق على استقالة مجلس الزمالك

ونشر حسين لبيب بيانا رسميا عبر فيس بوك جاء كالتالي:"

الزمالك اولا، جماهير واعضاء نادي الزمالك الحبيب

وصلا بما تحدثت به اليكم وتعاهدنا عليه أن نعمل معا على استعادة النادي الي الطريق الصحيح بأسلوب مدروس وخطوات واعية اختلف معنا فيه البعض بدافع من حماسهم وغيرتهم الشديدة علي النادي

ولا يسعنا في هذا التوقيت سوى أن أشارككم التعبير والارتياح بعد ان رحل عن النادي من كانوا غير أهل لإدارته فتردى النادي على يديهم وبسوء إدارتهم وأوشك على الانهيار في كافه المجالات.

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وبعيدا عن الظروف والأسباب التي مكنت هؤلاء من مقاليد الأمور حيث تم إهدائه إليهم واختطافه على يديهم في غفلة لن تتكرر.

وفي هذه اللحظة الفارقة في تاريخ نادينا الحبيب، فإننا نتطلع إلى مستقبل أفضل وأكرر ما أكدته مرارا من ثقتي في وعي وحكمه قيادات وأجهزة الدولة وأن النادي لن يتكرر إهدائه ولا اختطافه.

وإنما سوف يعود أمره حتما إلى المخلصين من أبنائه الذين حملوا اسمه ورفعوا رايته وما أكثرهم.

وهم بفضل الله وتكاتف ودعم الجميع قادرون على العبور بالنادي من كبوته التي طالت والوصول به إلى حيث المكانة التي تليق به وبأعضائه وجماهيره العظيمة.

عاش نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر.

أعلن مجلس إدارة الزمالك استقالته بالكامل، وذلك بسبب الضغوطات التي يتعرض لها النادي في الفترة الأخيرة.

وحصلت فيتو على صورة من الاستقالة الجماعية المقدمة لـ وزارة الشباب والرياضة والتي مضى عليها كافة الأعضاء بخلاف جمال عبد الحميد.

ومن ناحيته كشف مصدر مسئول بوزارة الشباب والرياضة أن الوزارة لا تتعامل مع الاستقالات من على مواقع التواصل الاجتماعي مشيرًا إلى أن الوزارة لم يصلها أي شيء حتى الآن بخصوص استقالة مجلس الزمالك.

وأضاف المصدر أنه في حالة وصول الوزارة استقالة رسمية من مجلس الزمالك سيتم منح المجلس المهلة القانونية وفقا للائحة وهي 7 أيام للعدول عن الاستقالة أو اعتمادها رسميًّا بشكل نهائي قبل اتخاذ أي قرار رسمي.

وقال المصدر: "إعمالًا لقانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي سوف يتم ترقب النادى وموقف أعضاء مجلس الإدارة الذين تقدموا باستقالتهم لمدة سبعة أيام وهى المهلة المحددة قانونًا للاستمرار أو سحب الاستقالة، وتبدأ تلك المهلة القانونية منذ اليوم لتقديم الاستقالة وتسلميها رسميًّا إلى الجهة الإدارية المختصة، ومن ثم وبعد انتهاء المهلة القانونية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى ضوء الموقف حينها ".

أحمد مرتضى منصور يعلن استقالته من مجلس إدارة الزمالك

أعلن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك استقالته في بيان رسمي.

وجاء جاء على النحو التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة أعضاء الجمعية العمومية المحترمين

السيدات عضوات الجمعية العمومية المحترمات

السادة جماهير نادي الزمالك العظيمة

كل الحب والاحترام لكم جميعًا

لقد شرفت بعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك منذ سنوات وكانت البداية مع أستاذي الدكتور كمال درويش

ثم تشرفت بعضوية مجلس إدارة هذا النادي العريق طوال عشر سنوات تقريبًا.

وكنت الابن المخلص الوفي للزمالك أعضاء وجماهير

وفي ظروف في منتهي الصعوبة لم يتعرض لها نادي في التاريخ من حجز على أرصدته في البنوك وبسبب هذا الحجز تم شل الحركة المالية للنادي مما أدى إلى إيقاف القيد ولقد اعتذر السيد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مضحيا بالكرسي في سبيل أن يقوم من حجز علي أموال النادي أن يرفع هذه الحجوزات لكي يستطيع النادي التنفس وفك القيد والتعاقد مع لاعبين في جميع الألعاب الرياضية في النادي وعلى رأسهم فريق كرة القدم سواء تجديد التعاقدات مع بعض اللاعبين القدامى او لاعبين جدد لحصد البطولات وإسعاد ملايين الجماهير.

ولكن للأسف لم تلقَ مبادرة المستشار مرتضى منصور أي رد فعل إيجابي من الحاجز على الأرصدة ليتأكد الجميع أن مرتضى منصور لم يكن هو المقصود بحصار النادي وتدميره بل المقصود هو نادي الزمالك.

وفي ظل هذه الظروف شرفني مجلس الإدارة باختياري بالإجماع قائم بعمل رئيس النادي.

ولقد بدأت بمبادرة لم الشمل وجهت فيها الدعوة لجميع المعارضين والمختلفين والمؤيدين من أبناء نادي الزمالك لبدء صفحة جديدة لصالح نادي الزمالك وننحي الخلافات جانبًا ونعمل جميعًا لصالح النادي.

بيان استقالة أحمد مرتضى منصور

استقالة أحمد مرتضى منصور

إلا أنني منذ أمس فوجئت برد فعل غير طبيعي لمبادرتي شتائم وسباب.

وتريقة ومؤامرات من بعض المدربين بتحريض من البعض الذي دعوتهم للحوار وبدء صفحة جديدة.

لذلك وبعد أن أعتذر الوالد عن استكمال مسيرته في خدمة النادي الذي امتدت اكثر من 30 عام وتبعه شقيقي الأستاذ أمير مرتضي الذي اعتذر هو الآخر عن تنفيذ قرار مجلس الإدارة الذي صدر منذ أسبوع بالعدول عن اعتذاره الذي قدمه منذ شهرين بعدم اشرافه علي الفريق الأول لكرة القدم لما ناله من سباب وشتائم من لجان مأجورة

أتقدم باستقالتي عن عضوية مجلس الإدارة بعد أن تم تدبير 36 مليون جنية من تأجير بعض المحلات بالإضافة الي حوالي 900 ألف دولار حوالي 32 مليون جنيه. وللأسف عاجزين عن استلامهم بسبب الحجز علي أرصدة النادي

تمنياتي للنادي العريق أن يوفقه الله بمساندة جماهيره الوفية وأعضاء وعضوات جمعيته العمومية.

ولعل بعد اعتذار مرتضى منصور وأبناءه ان تهدأ النفوس الشيطانية ويتركون نادينا في حاله بدون حجوزات أو مؤامرات.

احمد مرتضي منصور عضو مجلس الادارة والقائم بعمل رئيس النادي والخادم للنادي سواء في موقع المسؤولية أو خارجها.