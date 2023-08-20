المتهم بقتل طفلته يعترف بجريمته، والتشريح يكشف تعرضها لتعذيب

أدلي المتهم بقتل نجلته بسبب تبولها اللاإرادي في البدرشين في التحقيقات بأقوال صادمة.

كشف المتهم تعديه على المجني عليها الطفلة نجلته بالضرب والحرق أكثر من مرة وبحملها من ملابسها ورطمها ارضًا وارتطام رأسها بالأرض والتعدي عليها بالضرب بيديه ورطم رأسها بحوض الاستحمام، كما أقر بأن وفاة نجلته المجني عليها بسبب تدهور حالتها جراء تعديه عليها.

تقرير الطب الشرعي في اتهام اب بقتل طفلته

ثبت بتقرير الطب الشرعي "الصفة التشريحية" الطفلة “منة” ضحية القتل علي يد والدها بسبب تبولها اللا إرادي بالبدرشين تفاصيل صادمة عن الحادث.

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وجاء في التقرير أن جثمان المجني عليها الطفلة عبارة عن اصابة بالراس وكدم حول العين اليمنى وعدة حروق منتشرة أعلى يسار الرأس ووحشية الطرف العلوي الأيسر ومقدم وخلفية الجزع وعموم الفخذين ويعلوها مظاهر التهابية بأجزاء منها وكذا بضع حروق بأسفل يسار الذقن والالية اليمني وبصيوان وخليفة الأذن اليمنى وأسفل الإبط الأيمن ومقدمة وخلفية الفخذ الأيسر ومقدمة الفخذ الأيمن وعموم الساقين.

وأن الوفاة تعزي الإصابات الرضية بالرأس ومضاعفاتها والإصابات الحرقية بعموم الجثمان ومضاعفاتها كلا منهما كافي في حد ذاته لإحداث الوفاة، وأن تنوع الإصابات ومضاعفاتها كل منهما كاف في حد ذاته لإحداث الوفاة، وإن تنوع الإصابات في شكلها واماكن تواجدها يشير إلى أنها من حالات العنف ضد الأطفال معاصر لتاريخ الواقعة. وأنه لا يوجد مانع من جواز حدوث الواقعة وفق ما توصلت إليه من تحقيقات وبتاريخه.

ثبت بمناظرة النيابة العامة للطفلة المجني عليها بتاريخ ۲۰۲۲/۱۲/۲۱ بوجود كدمات شديدة بعينها اليمنى واليسرى وازرقاق بجفني العينين وإصابتها بجروح وحروق شديدة بساعة وذراع يدها اليسرى وبناحية الظهر من الناحية اليسرى وبناحية الجهة اليمنى وأسفل ذراعها اليمنى وبفخذيها وكذلك وجود جروح بالضلوع من الناحية اليسرى كما تبين وجود أثر لحرق بالركبة اليمني وكذا أثر لحرق قديم واحمرار وإصابة بالساق اليسرى من الجزء الأسفل وكانت في حالة إغماء تام.

هيئة المحكمة

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم محمد.ع عامل محاجر يبلغ من العمر ٢٨ عاما إلى محكمة جنايات الجيزة في القضية رقم ۲۱۱٤۰ لسنة ۲۰۲۲ جنايات مركز البدرشين المقيدة برقم ٦٣٦٩ لسنة ٢٠٢٢ كلي جنوب الجيزة، بتهمة قتل نجلته “منه”.

وجاء نص أمر الإحالة أن المتهم محمد.ع السن ۲۸ - عامل بالمحاجر، في يوم ٢٠ ديسمبر الماضي بدائرة مركز البدرشين - محافظة الجيزة، قتل نجلته الطفلة/ منة مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وما أن ظفر بها فأحرقها بأماكن متفرقة من جسدها مستخدمًا "ملعقة وقداحة " وانهال عليها ضربًا بيديه بوجهها غير مرة، ثم حملها مستغلا وهنها راطمًا جسدها ورأسها بالأرض تارة وبحوض الاستحمام تارة أخرى فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

هيئة المحكمة

ووجهت له تهمة تعريض حياة نجلته الطفلة منة للخطر حال ارتكابه موضوع الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجه له اتهام أحرز أدوات "ملعقة - قداحة" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.

بناءا عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنح المعاقب عليهم بالمادتين ۲۳۰ و۲۳۱ من قانون العقوبات والمادتين ۱/۱، ۲۵ مكرو / من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ١٩٧٨ و١٦٥ لسنة ١٩٨١ وه لسنة ۲۰۱۹، والبند رقم (۲) من الجدول الأول المرفق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧، وبالمواد ۲، ۹۵ ۱/۹۶ بندین (۱ و۲) ۲، ١١٦ مكرر من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المضافة والمعدلة بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ۲۰۰۸ بشأن الطفل

كانت البداية بتلقي قسم شرطة البدرشين بلاغا من المستشفى، بوصول الطفلة، تعاني من نزيف في المخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، بالإضافة إلى وجود آثار حروق قديمة، انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ تم العثورعلي جدها وبسؤاله، أكد أن «ابنه» تعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها بسبب قيامها بالتبول اللا إرادي.

وتمكنت مباحث الجيزة من القبض على أب تجرد من المشاعر، وتعدى على طفلته 3 سنوات وأصابها بإصابات خطيرة، تم تحرر محضر بالواقعة، وتم النيابة العامة مباشرة التحقيقات.