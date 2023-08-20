جرائم الكلاب مسلسل لا ينتهي.. مقتل شاب في الزيتون وإصابة آخرين في الأميرية أبرز القائمة.. والقبض على عائلة انتقمت من كلب

"يعملوها الكلاب ويقع فيها الرجال " مثل شعبى ينطبق على سلسلة من الجرائم التى وقعت بسبب الكلاب، فدائما ما تتلقى أقسام الشرطة بلاغات عن وقوع جرائم سرقات وخطف وقتل ومشاجرة وتتحرك قوات الشرطة للتعامل مع الموقف الأمنى ولكن هذه المرة كانت الجريمة مختلف الضحية كلب والمتهم إنسان.

فى منطقة الهرم تعرضت فتاة للعقر مما أسفر عن إصابتها لتهرول أسرتها وتبحث عن مالك الكلب وتبين بأنها سيدة لترضخ لطلب أسرة الفتاة وتسلمهم الكلب ويقومون بقتله.

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مواطن وثق واقعة التعدى على الكلب وسحله وقتله بالرصاص عبر مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى التقطت أطرافه الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وبدأت فى البحث عن مكان الواقعة وظروفها وملابساتها



رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على كلب باستخدام (بندقية خرطوش) بمنطقة الهرم بالجيزة.

وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" وبحوزة أحدهم (بندقية خرطوش) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لقيام الكلب بعقر إحدى الفتيات قريبة أحدهم حال زيارتها له.

وأضافوا بأن مالكة الكلب طلبت منهم أخذ الكلب والتخلص منه، فقاموا بالتخلص منه وقتله بالسلاح النارى المضبوط وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

مش عارفين ننام بسبب الكلب.. شخص يطلق النيران فى الشارع

من الهرم إلى الزيتون، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص أطلق الرصاص على كلب بحجة الإزعاج وعدم قدرته على النوم من صوته بعد التصالح مع مالكه.



ورصدت الأجهزة الأمنية تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار على كلب من شرفة منزله مُستخدمًا (بندقية رش) وإحداث إصابته.

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد المتهم وضبطه وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون القاهرة) وبحوزته (بندقية رش).



بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأنه يقوم بذلك لتخويف الكلاب لصرفهم من أسفل العقار سكنه لتسببهم في إزعاجه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وتولت النيابة العامة التحقيق.

مشاجرة بسبب كلب انتهت بقتيل

وفى ذات الدائرة القسم نشبت مشاجرة بسبب كلب انتهت بقتيل وألقى القبض على المتهم.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا بالعثور على جثة شاب متوفى بالزيتون وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وتبين صحة البلاغ.



وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل بسبب معاتبة المجني عليه له لقيامه ببث الرعب في نفس ابن شقيقه بواسطة كلب يمتلكه فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت الي مشاجرة أطلق فيها المتهم النار علي المجني عليه فأسقطه قتيلا والقى القبض على المتهم وأمرت النيابة بحبسه.

وأدلي عاطل متهم ب قتل شاب بطلق خرطوش في منطقة الزيتون باعترافات تفصيلية أمام نيابة الزيتون.

وقال المتهم إنه كان واقفا أمام منزله وبصحبته كلب يمتلكه فمر نجل شقيق المجني عليه صاحب الـ 11 عاما فاستفز الأخير الكلب فنبح عليه فخاف الطفل وفر هاربا.

وأضاف المتهم أنه فوجيء بأهل الطفل يأتون إليه للعتاب الذي تطور إلى مشاجرة فأطلق عليهما النار فأسقط أحدهما قتيلا والآخر مصاب.

واستمعت النيابة إلي أقوال الطفل ابن شقيق المجني عليه الذي كذب المتهم وقال إن الأخير من بادر بإطلاق الكلب عليه وحثه علي الهجوم عليه الأمر الذي جعله يخاف ويبكي ثم توجه الي أهله يشتكي مما حدث له.

مشاجرة باستخدام كلب

من الزيتون إلى الأميرية، تلقى قسم شرطة الأميرية بلاغا بنشوب مشاجرة في أحد الشوارع مما تسبب في إصابة شخصين أحدهم في حالة خطرة.

وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات نشوب مشاجرة بين طرفين قام أحدهم باستخدام "كلب شرس" على الطرف الثانى لترهيبهم لكن "الكلب" عقر شخصين أحدهما المجنى عليه كان يسير بالصدفة في المكان وقت المشاجرة وعقره الكلب مما أدى لإصابته ونقله إلى المستشفى، تم القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيق.

قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

وحدد قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ضوابط اصطحاب الكلاب في الأماكن العامة، منها الالتزام بوضع "الكمامة" الخاصة بالكلاب أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وكذلك تقييد الكلب بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليه.

وجاءت أهم معلومات عن مشروع القانون كالتالي:

التعليمات التى يجب أن يتبعها حائز الكلب

اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان عدم هروبه.

2- توفير أماكن إيواء مناسبة له، وكذا الرعاية الصحية له مع ضرورة وجود السجلات التي تتضمن التاريخ الطبي له.

3- إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى حالة إصابة الكلب بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها، أو نفوقه أو هروبه، أو إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الكلب، أو رغبة الحائز فى نقل حيازة الكلب أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه.

ضوابط اصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة

1- الالتزام بوضع "الكمامة" الخاصة بالكلاب أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها.

2- تقييد الكلب بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليه.

الحد الأدنى لسن مصطحب الكلب خارج حدود إيوائه

- لا يجوز أن تقل سن مصطحب الكلب عن 18 عامًا.

1. تستخرج التراخيص الخاصة بـحيازة الكلاب من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والتي تحدد رسوم إصدارها اللائحة التنفيذية للقانون، وتقوم الهيئة بتحصيل تلك الرسوم.

تُنشيء الهيئة سجلات بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، تتضمن كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، ثم يُسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية "لوحة معدنية" تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه، ويتم تثبيته فى رقبة الكلب بصفة دائمة، وفى حالة فقدها يجب أن يطلب حائز الكلب علامة تعريفية جديدة مقابل أداء تكلفتها.

عقوبة حيازة كلب دون ترخيص

- وضع مشروع القانون فى المواد (15-16-17) عقوبات مغلظة حال مخالفة نصوص مواده بشأن حيازة الكلاب، حيث جاءت كالتالى:

1. غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم التزام اتحادات شاغلي العقارات والتجمعات السكنية والمنشآت الفندقية بالضوابط المقررة لهم بشأن دخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخصة.

2. الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإصابة الحيوان الخطر أو الكلب بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية، ونتج عن أي من المخالفات السابقة تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.

الحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نتج عن التعدى مرض أو عجز مؤقت لمدة تزيد على عشرين يومًا، والحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.

5. السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه إذا نتج عن التعدي أي عاهة مستديمة، والسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.

السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين لكل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلًا ولكنه أفضى إلى الموت، والسجن المؤبد أو السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.

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