الأحد 20 أغسطس 2023
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حوادث

إصابة 11 شخصا فى حادث تصادم بطريق إسكندرية الزراعى

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

أصيب 11 شخصا فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نصف نقل بطريق اسكندرية الزراعى،  وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث. 
 

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تلقت غرفة عمليات المرور  بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بالطريق الزراعي أمام قرية الشيخ محمد. 

 

 وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام  سيارة ميكروباص مع أخرى نصف نقل ونتج عن الحادث إصابة 11 شخصا وجري نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة. 

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