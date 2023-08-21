الإثنين 21 أغسطس 2023
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اقتصاد

تفاصيل توسع السيارات الصينية جيتور في مصر

السيارات الصينية
السيارات الصينية جيتور ترافيل بلس، فيتو

استقبل السوق المصري السيارات الصينية جيتور  ترافيل بلس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الرياضية متعددة الاستخدامات المتوسطة إلى الكبيرة في سلسلة السفر العائلي وسلسلة السفر العصرية.

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تتسم استراتيجية جيتور المبتكرة ترافيل بلس بالخوض على نطاق واسع في جوانب مختلفة من متطلبات السيارات للمستهلكين بما في ذلك التصميم والبحث والتطوير والتصنيع والتسويق. من خلال الجهود التعاونية مع المستخدمين، تسعى جيتور جاهدة لتلبية احتياجاتهم الفريدة المتعلقة بالسفر بشكل شامل.

استراتيجية جيتور المبتكرة ترافيل بلس تتسم بالتكيف مع ديناميكيات السوق
 

وتسعى ترافيل بلس التي أطلقتها جيتور للتطور والتكيف باستمرار مع ديناميكيات السوق المتنوعة ومتطلبات المستخدم. كجزء من خططها الطموحة للمستقبل، ستقدم جيتور أيضًا سلسلة T من سلسلة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات القوية والشاحنة الصغيرة من الفئة P مع تعزيز وجودها في سوق الطاقة الجديد، ودمج استراتيجيتها مع طلب العملاء على مركبات السفر.

 

شهدت صناعة السيارات الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموًا وتنوعًا مثيرًا للإعجاب في السنوات الأخيرة، بسبب مزيج مميز من الثراء والتقدير الثقافي للرفاهية وتفضيل تقنيات السيارات المتطورة. تشير التوقعات إلى أن سوق السيارات الفاخرة في هذه المنطقة على وشك تحقيق إيرادات تبلغ 458 مليون دولار أمريكي في العام الحالي. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يُظهر تدفق الإيرادات هذا معدل نمو سنوي مركب ثابتًا (CAGR) بنسبة 1.99 في المائة من 2023 إلى 2027، مما يترجم إلى حجم سوق متوقع قدره 496 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2027.

جيتور ترسي دعائم مبيعاتها القوية تحت سفح أهرامات الجيزة 

قامت جيتور ببناء أكثر من 400 شبكة مبيعات وخدمة في أكثر من 40 دولة ومنطقة، بما في ذلك الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الوسطى والجنوبية وآسيا والمحيط الهادئ وكومنولث الدول المستقلة. في غضون 58 شهرًا، استقطبت اهتمام 760 ألف عضو و27 مليون متابع من جميع أنحاء العالم، وحصلت على المركز الأول في فئة سوق سيارات الرياضية متعددة الاستخدامات في العديد من الدول، بما في ذلك أنجولا وأوروجواي وكولومبيا.

حصلت العلامة التجارية أيضًا على العديد من الجوائز، بما في ذلك العديد من جوائز المبيعات والسمعة. من خلال إنشاء تخطيط متنوع من حيث المنتجات والخدمات والبيئة، ستكون جيتور مجهزة بشكل أفضل لتلبية الاحتياجات المختلفة للمناطق الدولية المختلفة، بالإضافة إلى الوفاء بالتزامها بأن تصبح شركة رائدة في مجال صناعة السيارات.

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