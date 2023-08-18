حريق في جراج العتبة، والحماية المدنية تدفع بـ 3 سيارات

نشب حريق في جراج العتبة بمنطقة وسط البلد صباح اليوم الجمعة، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ.

كانت غرفة عمليات النجدة بالحماية المدنية تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في جراج العتبة بمنطقة وسط البلد وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ.

وتحاصر قوات الحماية المدنية ألسنة اللهب للسيطرة على الحريق ومنع خطر الامتداد إلى المجاورات.

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