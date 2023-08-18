حريق في جراج العتبة، والحماية المدنية تدفع بـ 3 سيارات
نشب حريق في جراج العتبة بمنطقة وسط البلد صباح اليوم الجمعة، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ.
كانت غرفة عمليات النجدة بالحماية المدنية تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في جراج العتبة بمنطقة وسط البلد وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ.
وتحاصر قوات الحماية المدنية ألسنة اللهب للسيطرة على الحريق ومنع خطر الامتداد إلى المجاورات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.