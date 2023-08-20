الأحد 20 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

أحلام تحيى حفلا غنائيا في جدة الجمعة المقبل

حفل أحلام، فيتو
حفل أحلام، فيتو

تحيي المطربة الإماراتية أحلام حفلا غنائيا مميزا وذلك مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 25 أغسطس الجاري، على مسرح بنش مارك بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. 

حفل أحلام في جدة

ومن المقرر أن يتم طرح تذاكر الحفل غدا الاثنين الموافق 21 أغسطس الجاري في تمام الساعة 8 مساءً، وذلك عبر الموقع الرسمي للشركة المنظمة للحفل. 

أحلام

وكانت أحلام قد أحيت مؤخرًا في جامعة القصيم بمدينة القصيم في السعودية الجمعة الماضي، وقاد الحفل أيضًا المايسترو وليد فايد، وتنوعت فئات تذاكر الحفل بين ثلاث فئات، وصلت إلى 250 ريال سعودي أي تعادل 2.059 جنيهًا.

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وقدمت أحلام باقة من أجمل أغانيها والتي يحبها الجمهور، وسط تفاعل كبير من الجمهور السعودي الذي حرص على حضور الحفل. 

التجهيزات النهائية لحفل أحلام في السعودية (فيديو وصور)

زوج أحلام يلفت الأنظار برومانسيته في حفلها بالقصيم

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التجهيزات النهائية لحفل أحلام في السعودية (فيديو وصور)

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