زوج أحلام يلفت الأنظار برومانسيته في حفلها بالقصيم

لفت مبارك الهاجري، الأنظار في حفل زوجته النجمة الإماراتية أحلام، في مدينة القصيم في السعودية، ضمن حفلات "جولة المملكة 2023"، ليلة أمس الجمعة، في حفل شهد العديد من المواقف التي وثّقها الجمهور.

الهاجري الذي يحرص على حضور حفلات زوجته باستمرار من أجل دعمها، كان حاضرًا في الليلة الغنائية الاستثنائية التي قدّمتها أحلام، أمس، في القصيم، وسار باتجاه المسرح ليعطيها الماء بنفسه بعد أن شعرت بالعطش أثناء غنائها.

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المشهد الذي وثّقه الجمهور بكاميرات هواتفهم، جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع تعليقات تشيد بعلاقة الثنائي، حيث كتب أحدهم عبر حسابه على موقع "X" - تويتر سابقًا: "أجمل اثنين الله يحفظهما لبعض".

فيما كتب آخر تعليقًا على الفيديو: "حُب وتقدير واحترام بينهما.. ربي يحفظهما من أجمل العلاقات في الوسط الفني".

ولم يكن هذا الموقف هو الوحيد الذي وثّقته كاميرات الجمهور، حيث كان لإطلالتها التي حملت توقيع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد، نصيب من ذلك، كذلك ظهرت في أحد الفيديوهات المتداولة وهي تمازح مدير أعمالها نايف اليوسف.

وثّقت الكاميرات موقفًا مميزًا لأحلام مع أحد الحضور بعد اقترابه من المسرح في محاولة لإهدائها "مروحة يد"، لكن أحد أفراد الأمن حال دون وصوله، لتناديه من بعيد وتتجه إليه عند حافة المسرح وتسلّم عليه.

وأطربت "أحلام" جمهورها في القصيم بالعديد من أعمالها الغنائية القديمة والجديدة التي تفاعل معها الجمهور بحماس كبير، من أبرزها: "فضّها سيرة"، و"عيوني بس"، و"وشفيك غايب"، وأغنيتها الرائعة "حزين".

وبعد انتهاء الحفل، عبّرت "أحلام" عن سعادتها بغنائها في القصيم، مؤكدة رغبتها بالغناء في كل مدن المملكة العربية السعودية، حيث كتبت عبر حسابها على إنستغرام: جمهوري في القصيم.. من كل قلبي أسعدتوني. أحبكم، ودّي أغني في كل مناطق المملكة".