التجهيزات النهائية لحفل أحلام في السعودية (فيديو وصور)

تواصل الشركة المنظمة لحفل الفنانة الإماراتية أحلام التجهيزات النهائية، لحفلها المقام في مدينة القصيم بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم “جولة المملكة 2023”.

حفل احلام، فيتو

حفل أحلام في السعودية

وبدأ توافد الجمهور علي حفل الفنانة احلام المقام في مدينة القصيم بالمملكة العربية السعودية، ومن المفترض أن تصعد الفنانة علي المسرح بعد الانتهاء من التجهيزات النهائية لحفلها الغنائي هناك.

ومن المفترض أن تقدم أحلام باقة من أغانيها الشهيرة خلال حفلها الغنائي، ومن أبرزها أغنية وياك وياك، وأبن التراب حبني وحب غيري وغيرهم.

وعلى الجانب الآخر أنهت الفنانة أحلام أزمتها مع الإعلامي عمرو أديب في شهر مارس الماضي، بعد الظهور معه، وتصريحها له:"أنا متشرفة إني معاك وبحبك أوي وبتابعك وعادي الإخوات في البيت بيزعلوا من بعض لإننا بنحب بعض فلما إنسان تحبه تزعل عليه، ولما قالولي إنك عايز تعمل معايا لقاء قلت له يا سلام ده شرف ليا".

حفل احلام، فيتو

وعلق عمرو أديب" قائلا:" أنا اللي عايزك تعرفيه إني كمان بحبك".

هجوم أحلام على عمرو أديب



وكانت الفنانة أحلام، شنت هجوما على الإعلامي عمرو أديب، في عام 2017، بعدما دعاها الأخير إلي برنامجه السابق "كل يوم" على قناة "أون إي" بواسطة فريق الإعداد في رسالة على بريدها، لترد:"لن أمنحك شرف لقاء الملكة ولا أتشرف بك ولا بلقائك"

تابعت أحلام:"من حق كل شخص أن يحلم لكن أحلم على قدك عمرو أديب".



حفل احلام، فيتو

مشكلة راغب علامة

وربط البعض سبب هجوم أحلام علي عمرو أديب، بسبب استضافة الأخيرة راغب علامة الذي أكد أنه لا يوجد حديث بينهما خاصة أن المطربة بعيدة كل البعد عن شخصيتها، وتضمنت الحلقة فيديو قصير ساخر يتناول علاقة راغب علامة بأحلام.



قالت الفنانة الإماراتية أحلام:"تشرفت بالغناء مع أنغام، وأتمنى إننا كلنا كفنانين نشارك في عمل حالة فنية جميلة".



حفل احلام، فيتو

علاقة أحلام بالفنانة أنغام

وتابعت خلال حديثها ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر":"علاقتي مع أنغام ممتدة لأكثر من 20 عاما ولا زلنا نتواصل مع بعض ويضاف لمسيرتي إني طلعت وغنيت مع أنغام وصلة غنائية وأتشرف وأفتخر بذلك".