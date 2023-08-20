الإسكان: حل أزمة ضعف المياه بمناطق القاهرة الجديدة قريبا

أكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه جارٍ حاليًا إعادة تأهيل 8 خزانات علوية بكافة تجمعات القاهرة الجديدة، الأمر الذي يؤدي إلى اتزان الشبكة واستقرار الضغوط والتقليل من مشكلات ضعف المياه في بعض المناطق، حيث تم الانتهاء من الأعمال المدنية بالخزانات، وجارٍ الانتهاء من صيانة المحابس ومتوقع الانتهاء من جميع الأعمال ودخول الخزانات الخدمة قريبًا.

وأضاف "الغيطي" أنه تم المرور على رافع 4، والتأكد من إتمام تجديد المحابس، وتم التأكيد على مسئولي المحطة بضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية لجميع مكونات المحطة، والاهتمام بالروافع بشكل عام من نظافة وصيانة وخلافه.

وتابع أنه بالمرور على أعمال الطرق الجارية بمحور 24 الرابط بين التسعين الجنوبي والتسعين الشمالي بالامتداد الشرقي، وكذا أعمال المرافق بالتسعين الجنوبي، بجانب المرور على حي جاردينيا بالتجمع الثالث، لمتابعة أعمال رفع الكفاءة وتطوير المنطقة.

وأكد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة اليومية وبالأخص الأرصفة، وكذا ضرورة الاهتمام بأعمال صيانة الطرق وترميم جميع أعمال الحفر التي تنتج عن أى أعمال وبالأخص القطوعات العرضية التي تتسبب في ضرر مباشر للسيارات، وذلك تيسيرًا على قاطني المدينة والمترددين عليها.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطى، خزانات وروافع مياه الشرب بالمدينة للوقوف على تشغيل المحطات ومتابعة أعمال الإحلال والتجديد، ضمن الخطة الموضوعة لرفع كفاءة المحطات وروافع المياه.

وفي نهاية جولته، تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطى، المجاورة الثامنة بالتجمع الأول للوقوف على مستوى أعمال (النظافة - الزراعة - والطرق)، وتم التنبيه على ضرورة الاهتمام وتكثيف أعمال النظافة بالمربعات السكنية والمسطحات الخضراء بين العمارات وإزالة أي إشغالات بالطرق العامة وأمام المحال لتوفير سبل الراحة للسكان.

وتفقد المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس الجهاز، الأعمال المتبقية من محطة الصرف الصحى (رقم 11) وخط الطرد الملحق بها والذي يقوم بنقل مياه الصرف الصحي بمنطقة الاندلس وامتداد الأندلس إلى محطة (رقم 12) ومنها لمحطة الصرف الصحي امتداد المستثمرين ومنها لمحطة المعالجة بالمدينة وذلك لحل مشكلة الصرف بمنطقة الأندلس.

كما تابع أعمال تنفيذ محطة الصرف الصحي بقطع أراضي بيت الوطن (امتداد النرجس) لنقل مياه الصرف الصحي بالمنطقة إلى محطة جنوب المستثمرين.

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مسؤولي أجهزة مدن: الشيخ زايد، والشروق، والعبور، وبني سويف الجديدة، قامت بشن حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والظواهر العشوائية، مشددا على أن هناك تعليمات بالمرور اليومي في مختلف الأحياء، لرصد أي مخالفة، والتعامل معها بكل حسم.

وقال المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إنه تم شن حملة لإزالة روف مخالف بدون ترخيص بالحي الـ16، المجاورة الأولى بالمدينة، بإشراف من نائب رئيس الجهاز للتنمية، ومسئولي الإدارات المختصة بالجهاز، وبالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة، لافتًا إلى أنه تم تحرير محضر للمخالفة وتنفيذ الإزالة الصادرة واستكمال الإجراءات القانونية، وذلك بهدف ردع المخالفين ومحاربة المخالفات البنائية بالمدينة.

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وأضاف المهندس أحمد مصطفى، أنه تم شن حملة أخرى لإزالة روف مخالف بدون ترخيص بالحي الثامن، المجاورة الثالثة بالمدينة، وتم تحرير محضر للمخالفة وتنفيذ الإزالة الصادرة واستكمال الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل، صرح المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأن لجنة الإزالة الفورية تمكنت من إيقاف مخالفة بنائية فى مهدها بالمنطقة الثالثة عمارات، حيث تمثلت تلك المخالفة فى الشروع فى زيادة النسبة البنائية بدور السطح بالمخالفة لتراخيص البناء، موضحًا أن اللجنة قامت بإزالة أبنية من الطوب بالعقار، كما تم التحفظ على أدوات ومواد البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المُخالف.