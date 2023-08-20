الأحد 20 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ شمال سيناء يلتقي مجلس إدارة الغرفة التجارية الجديد

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يلتقي أعضاء الغرفة،فيتو

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن إنشاء ميناء العريش البحري سينقل المحافظة نقلة حضارية وتنموية كبيرة، لما له من مردود اقتصادي كبير.

وأضاف المحافظ خلال لقائه بمجلس إدارة الغرفة التجارية الجديد برئاسة عزيز مطر، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، أن الميناء سيقوم بتوفير فرص عمل كبيرة سواء مباشرة أو غير مباشرة، وأن أولوية التعيينات في الميناء ستكون لسكان حي الميناء.


وأشار المحافظ إلي أن المرحلة القادمة ستشهد طفرة تنموية كبيرة في شمال سيناء من خلال أنشاء عدد من المشروعات التنموية والخدمية الكبيرة وعلي رأسها ميناء العريش البحري وخط السكة الحديد والمدن الجديدة والتجمعات التنموية والزراعية.

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وأكد المحافظ علي أن أول اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية سيكون علي ارض شمال سيناء، وذلك بعد اتصال هاتفي مع أحمد الوكيل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.


وقدم المحافظ التهنئة إلي أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية عقب تشكيل المجلس الجديد.. مشيدًا بدور الغرفة التجارية في توفير السلع الأساسية والمأكل والمشرب للمواطنين خلال الظروف التي مرت بها المحافظة.

 


من جانبه وجه عزيز مطر، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الشكر الي محافظ شمال سيناء علي الدعم المتواصل للغرفة، مؤكدًا على أن نجاح الغرفة التجارية في أداء مهامها يتوقف علي دعم المحافظ لها في المقام الأول.

 


وطالب مطر، المحافظة بتخصيص قطعة أرض لبناء مبني للغرفة التجارية بشمال سيناء علي أحدث الطرز المعمارية، مشيرًا إلي أنه تم تطوير مبني الغرفة التجارية الحالي مؤخرًا بمبلغ ١.٢ مليون جنيه بالجهود الذاتية، وتزويدها بأحدث وسائل التكنولوجيا والاثاث، فضلًا عن ميكنة الخدمات التي تقدمها للتجار لتوفير الوقت والجهد.

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