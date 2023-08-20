جدة ضحية القتل على يد والدها خلال محاكمته: مفكرش يساعدنا في إسعافها (صور)

كشفت أقوال أسرة المتهم بقتل نجلته في البدرشين بسبب تبولها اللا إرادي خلال جلسة محاكمته تفاصيل ارتكابه للجريمة.

قالت نعمة.ع خلال التحقيقات: إنه حال عودتها لمسكنها أبصرت الطفلة المجني عليها بحالة إعياء شديد وبها إصابات عديدة، وبسؤالها عن محدث إصاباتها قررت لها بأن والدها "المتهم" هو من تعدي عليها بالضرب ورطم رأسها بالحائط وفقدت الوعي.

واضافت خلال التحقيقات: استنجت بحماتها التي أبلغت حماها فاصطحبت المجني عليها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وبمواجهتها لزوجها المتهم بما قررته الطفلة المجني عليها أقر بتعديه عليها وضربها ورطم رأسها بالحائط بسبب عدم انصياعها لأوامره وتكسيرها لمحتويات العين الخاصة بهما وقضاء حاجتها الدائم على نفسها.

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فيما قالت إنها والدة المتهم أنه بعد إبلاغها من زوجة نجلها بالواقعة أبلغت زوجها وأبصرت المتهم وقتها وهو ساكنًا بلا حراك ولم يساعدني انا زوجته في اسعافها، وبأنه قد سبق وأن تعدى المتهم على المجني عليها بسبب ذات الأمر من قبل.

فيما قال والد المتهم في التحقيقات: بأنه والد المتهم وما أن أبلغته زوجته بالواقعة دلف لمسكن المتهم فأبصر المجني عليها في حالة إعياء شديد وبها إصابات عدة فاصطحابها للمستشفى وعلم من زوجة ابنه أن نجله المتهم هو من أحدث تلك الإصابات بالمجني عليها نتيجة قضاء حاجتها الدائم على نفسها.

تفاصيل اتهام الأب بقتل طفلته بسبب التبول اللا إرادي

وتنظر محكمة الجيزة محاكمة المتهم محمد.ع بالتعدي على نجلته حتى الموت في دائرة قسم البدرشين بسبب تبولها اللا إرادي.

كشفت والدة الطفلة ضحية القتل على يد والدها بالبدرشين بسبب تبولها اللا إرادي في أقوالها أمام التحقيقات خلال جلسة المحاكمة تفاصيل الجريمة وكيفية اكتشافها.

وقالت خلال التحقيقات إنها طليقة المتهم ووالدة المجني عليها، وبأنها طفلة صغيرة ولم تكن سيئة السلوك بل كانت نظيفة وتنصاع للتوجيهات، وبأنها حال علمها بالواقعة انتقلت للمستشفى وأبصرت نجلتها وما بها من إصابات عديدة وفي حالة غيبوبة تامة وتدهورت حالتها بسبب تعدي المتهم عليها بالضرب.

هيئة المحكمة

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم محمد.ع عامل محاجر يبلغ من العمر ٢٨ عاما إلى محكمة جنايات الجيزة في القضية رقم ۲۱۱٤۰ لسنة ۲۰۲۲ جنايات مركز البدرشين المقيدة برقم ٦٣٦٩ لسنة ٢٠٢٢ كلي جنوب الجيزة، بتهمة قتل نجلته “منه”.

وجاء نص أمر الإحالة أن المتهم محمد.ع السن ۲۸ - عامل بالمحاجر، في يوم ٢٠ ديسمبر الماضي بدائرة مركز البدرشين - محافظة الجيزة، قتل نجلته الطفلة/ منة مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وما أن ظفر بها فأحرقها بأماكن متفرقة من جسدها مستخدمًا "ملعقة وقداحة " وانهال عليها ضربًا بيديه بوجهها غير مرة، ثم حملها مستغلا وهنها راطمًا جسدها ورأسها بالأرض تارة وبحوض الاستحمام تارة أخري فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

هيئة المحكمة

ووجهت له تهمة تعريض حياة نجلته الطفلة منة للخطر حال ارتكابه موضوع الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجه له اتهام أحرز أدوات "ملعقة - قداحة" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.

بناءا عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنح المعاقب عليهم بالمادتين ۲۳۰ و۲۳۱ من قانون العقوبات والمادتين ۱/۱، ۲۵ مكرو / من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ١٩٧٨ و١٦٥ لسنة ١٩٨١ وه لسنة ۲۰۱۹، والبند رقم (۲) من الجدول الأول المرفق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧، وبالمواد ۲، ۹۵ ۱/۹۶ بندین (۱ و۲) ۲، ١١٦ مكرر من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المضافة والمعدلة بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ۲۰۰۸ بشأن الطفل

كانت البداية بتلقي قسم شرطة البدرشين بلاغا من المستشفى، بوصول الطفلة، تعاني من نزيف في المخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، بالإضافة إلى وجود آثار حروق قديمة، انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ تم العثورعلي جدها وبسؤاله، أكد أن «ابنه» تعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها بسبب قيامها بالتبول اللا إرادي.

وتمكنت مباحث الجيزة من القبض على أب تجرد من المشاعر، وتعدى على طفلته 3 سنوات وأصابها بإصابات خطيرة، تم تحرر محضر بالواقعة، وتم النيابة العامة مباشرة التحقيقات.