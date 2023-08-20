فريق أصحاب البصيرة بشمال سيناء يحتفل باليوم العالمي للعمل الإنساني من المكفوفين

احتفل فريق أصحاب البصيرة بشمال سيناء باليوم العالمي للعمل الإنساني من المكفوفين وضعاف البصر بمحافظة شمال سيناء.

جاء ذلك بحضور قيادات المجتمع المحلي وبتعاون مع مركز شباب العريش التابع لمديرية الشباب والرياضة وفرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء مبادرة "أصحاب سقيا الأحبة" تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني.

ويحتفل المجتمع الإنساني في يوم 19 أغسطس من كل عام باليوم العالمي للعمل الإنساني لذكرى الهجوم على مقر الأمم المتحدة في بغداد بالعراق، وذلك للالتزام بتحقيق السلام المجتمعي، حيث حدد اليوم بيوم 19 أغسطس من كل عام، وعين من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرار الجمعية العامة.

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ويركز اليوم العالمي للعمل الإنساني على موضوع ما، وقد اختار فريق أصحاب البصيرة موضوع التغيرات المناخية وأثرها على ارتفاع درجة الحرارة بتنفيذ مبادرة أصحاب سقيا الأحبة كموضوع لعام 2023م، وتم تنفيذ المبادرة بدعم من مديرية التضامن والشركاء المجتمعيين المهتمين بالمجال الإنساني لتحقيق رفاهية وكرامة المواطن المصري بسيناء، والحفاظ على سلامته وزيادة أمنه وسعادته.

وبدأ الفريق بتدشين المبادرة بكلمة افتتاحية من خالد شرهان منسق فريق أصحاب البصيرة والذي أكد أن الفريق يدعم الأعمال الإنسانية بالأفعال وليس الأقوال والممارسات وليس الشعارات التي يطلقها الكثيرون في الهواء، فالإنسانية تحتاج للفعل والعمل في سبيل جعل العالم مكانًا أكثر سلامًا ومحبةً وعطفًا.

وبدأت المبادرة بإدارة أصحاب البصيرة من المكفوفين وضعاف البصر وعددهم (15) وبمشاركة عدد 20 من المتطوعين بتوزيع العصائر الطبيعية المانجو والكركدية والليمون والمياه المثلجة على الباعة الجائلين والباعة في المحال التجارية والافران والعاملين بالورش الصناعية وسائقي السيارات والأطفال وكبار السن وغيرهم وأثنى المواطنين على فكرة المبادرة وطالبوا بتعميمها على مستوى الجمهورية ودعمها من رجال الأعمال لدورها في تلبية احتياجات الناس في ظل ارتفاع درجة الحرارة، حيث التخفيف من صعوبة الحر هو من أفضل الأعمال الصالحة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سَقَى مُؤْمِنًا سَقَاه اللَّهُ مِنْ زَبِيبِ جَنَّةٍ حَتَّى يُغْفِرَ لِهِ"، وقد يكون لذلك أجرٌ عظيمٌ في الدين.

وهدفت المبادرة المشاركة على المستوى العالمي في اليوم العالمي للأعمال الإنسانية ورفع الوعي الوطني والاجتماعي لدى أبناء الوطن وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لمواطني شمال سيناء ودعا جميع أعضاء أصحاب البصيرة المجتمع بضرورة أن يحملوا رسالة الرحمة والإنسانية في قلوبهم أينما مضوا، كي ينتشر عبير المحبة والخير في كل مكان.