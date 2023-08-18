الجمعة 18 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

انخفاض قوي يضرب الذهب، المؤشر العالمي في منتصف تعاملات الجمعة 18-8-2023

مؤشرات الذهب، فيتو
مؤشرات الذهب، فيتو

مؤشر الذهب العالمي يهبط بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة، انخفض سعر الذهب بالمؤشر العالمي انخفاضا حادا الآن، وتقدم «فيتو» آخر التطورات يوميا من خلال المتابعة اللحظية لحالة المؤشر، ويمكن القول إن هناك حالة من التذبذب  في سعر الذهب بالسوق العالمي، حيث وصل الآن السعر عالميا إلى حوالي 1892.24 دولار للأونصة الواحدة.

 

مؤشرات الذهب، فيتو 

 

التحليل الفني لمؤشر الذهب عالميا 

السعر العالمي للذهب منخفض اليوم الجمعة بمنتصف التعاملات، حيث ثبت المؤشر عند مستوى الـ 1892.24 دولار للأونصة الواحدة حتى الآن، وتم كسر هذا المستوى أيضا حيث أظهرت البيانات في وقت سابق أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين انكمش في يوليو الماضي مع الصعوبة التي يجدها ثاني أكبر اقتصاد في العالم في إنعاش الطلب إضافة إلى تزايد الضغط على السلطات لاتخاذ إجراءات إضافية للتحفيز المباشر، وتلقى الذهب، الذي يُنظر إليه عادة على أنه وسيلة للتحوط من المخاطر الاقتصادية، دعما من تجدد المخاوف بشأن أكبر اقتصاد في العالم بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لعدة بنوك أمريكية، ونتيجة لذلك، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأمد مما جعل الذهب أكثر جاذبية.

Advertisements

 

مؤشر الذهب، فيتو 

 

الذهب عالميا

استفاد الدولار من ارتفاع عوائد سندات الخزانة والمخاوف الاقتصادية في الصين، فيما تترقب الأسواق الآن بيانات مبيعات التجزئة الأميركية التي قد تلقي الضوء على تأثير رفع أسعار الفائدة على إنفاق المستهلكين، حيث انخفض الذهب في منتصف التعاملات، ليستقر عند المستوى 1892.24 دولار للأونصة ليجري تداوله قرب أدنى مستوى في شهر ونصف الشهر.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعر الذهب أسعار الذهب اخر اخبار سعر الذهب سعر جرام الذهب اليوك الجمعه الان سعر جرام الذهب اليوم الجمعه مباشر سعر سبائك الذهب سعر سبيكة الدهب بكام الدهب اليوم الجمعه 18 8 2023 الدهب اليوم الجمعه منتصف التعاملات سعر الدهب عيار 24 سعر الدهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18 اسعار الذهب عالميا

مواد متعلقة

سعر جرام الذهب في البورصة المصرية اليوم الجمعة 18-8-2023

سعر جرام الذهب في البورصة المصرية اليوم 17-8-2023

الأكثر قراءة

ننشر قائمة أسعار علب التونة بأنواعها المختلفة داخل الأسواق

أول تعليق من محمد صلاح على انتقاله للدوري السعودي (فيديو)

انخفاض قوي يضرب الذهب، المؤشر العالمي في منتصف تعاملات الجمعة 18-8-2023

بعد ظهور متحور EG5 لفيروس كورونا، حقيقة تأجيل الدراسة 2024

سعر جرام الذهب في البورصة المصرية اليوم الجمعة 18-8-2023

ضبط 129 مصريا داخل حافلة هجرة غير شرعية في المكسيك

تعرف على أبرز 5 شهادات ادخار في السوق المصرفي

أول تعليق رسمي من كلوب على غضب محمد صلاح في مباراة تشيلسي

Advertisements

منوعات

المزيد

إدانة ممرضة بريطانية قتلت 7 رضع بحقن الإنسوليسن

رئيسة وزراء إيطاليا تتعرض لموقف محرج خلال قضاء عطلة في ألبانيا

باحثون: التماسيح قادرة على تمييز المعاناة في صرخات الأطفال

قرش السلمون يظهر في نهر اللاعودة

المزيد

خدمات

المزيد

بكام اليوان الصيني، سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم

آخر تطورات سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023

بكام الدينار الكويتي، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

سعر القصدير عالميًا اليوم الجمعة 18-8-2023

المزيد

انفوجراف

روشتة الحماية من المتحور الجديد لفيروس كورونا وأهم الأعراض (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم فصل الرأس في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض وسداد الديون

من بينها الموت حرقا أو غرقا، 25 علامة تدل على حسن الخاتمة

تفسير حلم المهندس في المنام وعلاقته بزوال المتاعب وطول العمر

المزيد
الجريدة الرسمية