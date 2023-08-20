الأحد 20 أغسطس 2023
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محافظات

اليوم، انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بشمال سيناء

تطعيم ضد شلل الأطفال،
تطعيم ضد شلل الأطفال، فيتو

تنطلق اليوم الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة شمال سيناء من سن يوم إلى 10 سنوات بداية من اليوم وحتى ولمدة 4 أيام وسط استعدادات كبيرة من قبل مديرية الصحة بالمحافظة. 
 

ووجه العميد أسامه الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات الممكنة أمام الحملة المحدودة ضد مرض شلل الأطفال، للحفاظ علي سيناء خالية من المرض.
 

وأكد الغندور، خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته وبحضور الدكتورة هانم عبد الرؤوف، مدير عام مكافحة الأمراض المعدية في قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة، ورؤساء مجالس المدن والمديريات المعنية، أن الحملة ستنطلق اعتبارًا من اليوم الأحد ولمدة 4 أيام.
 

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وشدد الغندور، على رؤساء مجالس المدن بالتعاون مع الحملة وتسهيل أعمالها للوصول الي كافة المناطق لتطعيم الأطفال، بجانب تدعيم الحملة بعناصر المساعدة المطلوبة.
 

وأشار الغندور، إلى قيام مديرية أوقاف شمال سيناء بالتوعية بالحملة وموعد انطلاقها خلال النصف الثاني من خطبة الجمعة القادمة في جميع مساجد المحافظة، بجانب قيام الإذاعة المحلية بالإعلان عن الحملة وأماكن تواجد الفرق الطبية وتوعية المواطنين بأهمية التطعيم.
 

بدورها قالت الدكتورة هانم عبد الرؤوف، مدير عام مكافحة الأمراض المعدية في قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة، أنه سيتم تطعيم الأطفال المصريين وغير المصريين من سن يوم وحتى 10 سنوات ضد مرض شلل الأطفال من خلال الفرق الثابتة والمتحركة، للحفاظ على مصر خالية من المرض واحتواء أي فيروس وافد من دول الجوار المنتشر بها المرض.
 

أشارت إلى أن التطعيم مجاني ودون اي مقابل وليس له آثار جانبية وهو عبارة عن نقطتين عن طريق الفم، لافتة إلى أن الحملة تستهدف الوصول لكل طفل على أرض شمال سيناء.

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