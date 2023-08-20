تسلم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رسالة تهنئة وشكر من الاتحاد الدولي للكرة الطائرة جلوس.

قام بتسليم الرسالة الدكتور إيهاب حسانين، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، بحضور الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية.

تتضمن رسالة الشكر من الاتحاد الدولي إشادة بالجهود الكبيرة التي يبذلها وزير الشباب والرياضة، وكذلك تقديرهم للعمل الذي يقوم به لتذليل جميع العقبات من أجل نجاح استضافة مصر لبطولة كأس العالم للكرة الطائرة جلوس.

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وزير الشباب والرياضة يتسلم تهنئة من الاتحاد الدولي للكرة الطائرة جلوس، فيتو

ومن جانبه، قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة شكره للاتحاد الدولي للكرة الطائرة جلوس والسيد إيهاب حسانين، معربًا عن التزامه الدائم برفع اسم مصر عاليًا. وأشار إلى أن استضافة مصر لبطولة كأس العالم للكرة الطائرة جلوس، التي ستقام لأول مرة في مصر وأفريقيا، تعتبر اعترافًا دوليًا بقدرة وإمكانات مصر الكبيرة في تنظيم مختلف البطولات، وذلك بفضل التقدم والتطور الذي شهدته البلاد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تشمل الرسالة أيضًا أن الدكتور إيهاب هو ممثل الاتحاد الدولي في بطولة كأس العالم للكرة الطائرة جلوس التي ستستضيفها مصر في الفترة من 11 إلى 18 نوفمبر 2023.

كما تناول اللقاء استعدادات مصر لاستضافة البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة خلال اللقاء، وهي أول بطولة للأندية تقام في البلاد، بالإضافة إلى التعاون المستقبلي مع الاتحاد الدولي.

من ناحية أخرى، يترقب مسئولو وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، مصير استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك، والتي أعلنوا عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من أجل اتخاذ خطوات لضبط المسار الإدارة للقلعة البيضاء.

كشف مصدر مسئول بوزارة الشباب والرياضة أن الوزارة لا تتعامل مع الاستقالات من على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الوزارة لم يصلها أي شيء حتى الآن بخصوصاستقالة مجلس الزمالك، وأنه في حال وصول استقالة رسمية من مجلس الزمالك إلى الوزارة سيتم منح المجلس المهلة القانونية وفقًا للائحة وهي 7 أيام للعدول عن الاستقالة أو اعتمادها رسميًّا بشكل نهائي قبل اتخاذ أي قرار رسمي.

“فيتو” تنشر موقف نادي الزمالك ومن يدير النادي في حال تقدم مجلس الإدارة باستقالته رسميا، حيث تنص المادة 14 من اللائحة الاسترشادية التابعة لوزارة الرياضة، على تعيين لجنة ثلاثية لإدارة نادي الزمالك، لأقرب جمعية عمومية تشهد انتخابات لاختيار مجلس جديد.

تشكيل لجنة الزمالك المؤقتة

وتتكون هذه اللجنة من: «المدير التنفيذي - المدير المالي - مدير النشاط الرياضي»، وبذلك سيكون تشكيل اللجنة التي تدير نادي الزمالك مؤقتا لحين أقرب جمعية عمومية تشهد انتخابات مكونة من:

المدير التنفيذي للنادي: إيهاب السيد خضر.

المدير المالي للنادي: أحمد إبراهيم.

مدير النشاط الرياضي: أحمد عبد الدايم.

وشدد مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة، على أن اللائحة الاسترشادية التي تطبق على نادي الزمالك تنص على تعيين لجنة ثلاثية من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي، ومن الممكن أن تنبثق منها لجنة تنفيذية أخرى كما حدث في عهد حسين لبيب.

وكان أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن استقالته في بيان رسمي أصدره عب حسابه على “فيس بوك”، قبل أن يتبعه باقي أعضاء مجلس إدارة القلعة البيضاء.