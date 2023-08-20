تقرير حديث: دور كبير للذكاء الاصطناعي التوليدي في تحفيز الابتكار

كشف تقرير حديث عن التأثير الكبير للذكاء الاصطناعي التوليدي بوصفه محفزًا للابتكار على نحو يتناول المخاوف من انتشاره، مؤكدًا على النظرة الإيجابية الشائعة بين المديرين التنفيذيين؛ حيثما أعرب 74% منهم عن ثقتهم في المزايا الجوهرية للتكنولوجيا مقارنة بأي مخاوف ذات صلة.

قيمة الذكاء الاصطناعي التوليدي

وتناول التقرير الذى جاء بعنوان تسخير قيمة الذكاء الاصطناعي التوليدي أكثر حالات الاستخدام عبر الصناعات واصدرته كابجينمى التأثيرات الجوهرية للذكاء الاصطناعي التوليدي حيث وصل الذكاء الاصطناعي في مجال التكنولوجيا التحويلية إلى مستويات قياسية، مكتسبًا اعترافًا واسعًا مع زيادة وعي المستخدمين بإيجابياته، إذ تعد هذه الإمكانيات المبتكرة المعنية بتوليد رؤى لا حدود لها مثل: أتمتة روبوتات المحادثة لخدمة العملاء، وتعزيز إدارة المعرفة، وتسهيل تصميم المنتجات والخدمات؛ فرصة كبيرة لتحقيق النمو المستهدف، حيث تشهد المؤسسات المختلفة طفرة كبيرة في الطلب على خدمات تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية.

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ويؤكد التقرير على إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي في خلق أدوار جديدة للمعنيين بمجال المعرفة، إذ يوفر الذكاء الاصطناعي التوليدي فرصًا لا مثيل لها مع توقع المديرين التنفيذيين زيادة المبيعات بنسبة 8% وانخفاض التكاليف بنسبة 7٪ خلال السنوات الثلاث المقبلة. بالإضافة إلى ذلك، أدى ظهور وظائف جديدة مثل: مدققي الذكاء الاصطناعي (AI auditors)، وخبراء أخلاقيات الذكاء الاصطناعي (AI ethicists)، الناتج عن انتشار الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى تأكيد 68٪ من المديرين التنفيذيين على أهمية الاستثمار في صقل مهارات الموظفين الحاليين والجدد لتسخير الإمكانات الكاملة للتكنولوجيا.

يؤكد التقرير على أهمية المتزايدة التي يكتسبها الذكاء الاصطناعي التوليدي، القادر على خلق رؤى قيِّمة، الأمر الذي وضعه في مقدمة جدول الأعمال في مجالس إدارات المؤسسات في جميع أنحاء العالم، حيث أقر 96٪ من المديرين التنفيذيين بتلك الأهمية، كما يعرض التقرير التأثير الحاصل نتيجة هذه التقنية على الصناعات الرئيسية وإمكاناتها في تعزيز الابتكار، ومن المتوقع أن يؤدي تكامل التكنولوجيا، وخاصة تكنولوجيا المعلومات والمبيعات والتسويق والاتصال، إلى زيادة الكفاءة التشغيلية وتفاعل العملاء.

تتصدر صناعة التكنولوجيا الفائقة مجال تكامل الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث أعرب 84٪ من المديرين التنفيذيين عن ثقتهم في تأثيرها الإيجابي بشكل عام. ولبرهنة التزامها بتعزيز الابتكار، بدأت 70٪ من المؤسسات العاملة في هذا القطاع في تطبيق برامج تجريبية للذكاء الاصطناعي، وقد طبقت 18٪ من هذه المؤسسات تلك التقنية في مواقع أو وظائف مختارة.

أما فيما يخص الكفاءة التشغيلية، يقوم الذكاء الاصطناعي التوليدي مقام مساعد الترميز لتطوير البرامج، علاوة على كونه أداة لإنشاء المحتوى لفرق التسويق والاتصال، وعاملًا محسنَّا لخدمات الدعم. فمثل هذه التطبيقات تساهم في تعزيز الإنتاجية وتبسيط العمليات ورفع الكفاءة الإجمالية للعمليات التشغيلية المختلفة.

تطبيقات الاستدامة للذكاء الاصطناعي

يُنظَر إلى تطبيقات الاستدامة للذكاء الاصطناعي التوليدي على أنها أولوية إذ تدرك قرابة 80٪ من المؤسسات أهمية اعتماد نُهُج الاستدامة، إلا أنه من الضروري زيادة الجهود نحو الاستدامة، حيث تخطط نصف المنظمات فقط لتدريب نماذجها واتخاذ خطوات للتخفيف من تأثيرها البيئي وتأكيدًا على هذه النظرة، قال حسام سيف الدين، الرئيس التنفيذي لكابجيميني مصر يعد الذكاء الاصطناعي التوليدي عاملًا جوهريًا في طريق تعزيز الابتكار ويزيل أي معوقات أمامه، بما يؤدي إلى خلق وظائف جديدة بمختلف القطاعات.

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