الأحد 20 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

فريق عمل "إقامة جبرية" ينتهي من تصوير المسلسل آخر أغسطس

هنا الزاهد، فيتو
هنا الزاهد، فيتو

مسلسل إقامة جبرية، يواصل فريق عمل مسلسل إقامة جبرية بطولة هنا الزاهد ومحمد الشرنوبي تصوير مشاهد العمل هذه الأيام بقيادة المخرج أحمد سمير فرج.

ومن المقرر أن ينتهي فريق المسلسل من تصوير كافة المشاهد بنهاية شهر أغسطس الجاري.

 ومسلسل إقامة جبرية مكون من 10 حلقات ويعرض قريبا عبر إحدى المنصات من بطولة هنا الزاهد ومحمد الشرنوبي، وعايدة رياض، وصابرين، وثراء جبيل، ومحمود البزاوي، من إخراج: أحمد سمير فرج، وتأليف: أحمد عادل.

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مسلسل سيب وأنا أسيب

وعرض مؤخرا لـ هنا الزاهد مسلسل سيب وأنا أسيب عبر منصة شاهد وشاركها في البطولة أحمد السعدني.

وتصدر مسلسل سيب وأنا أسيب قائمة الأفضل في مصر، حيث حصد المسلسل المركز الأول على منصة شاهد من حيث الأكثر مشاهدة.

وحظى مسلسل سيب وأنا أسيب على نسبة مشاهدة عالية من قبل الجمهور العاشق للمسلسلات الخفيفة والكوميدية.

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