عايدة رياض تواصل تصوير مشاهدها في "إقامة جبرية"

عايدة رياض، بدأت الفنانة عايدة رياض منذ أيام تصوير مشاهدها في مسلسل “إقامة جبرية” بطولة هنا الزاهد ومحمد الشرنوبي.

وتواصل عايدة رياض تصوير مشاهد العمل والذي يتكون من 10 حلقات ويعرض قريبا عبر إحدى المنصات.

ومسلسل إقامة جبرية من بطولة هنا الزاهد ومحمد الشرنوبي، وعايدة رياض، وصابرين، وثراء جبيل، ومحمود البزاوي، من إخراج: أحمد سمير فرج، وتأليف: أحمد عادل.

الموسم الثالث من مسلسل ليه لأ

وكان آخر أعمال عايدة رياض مسلسل ليه لأ 3 من بطولة نيللي كريم، صلاح عبد الله، عايدة رياض، أحمد طارق، معتز هشام تأليف: مريم نعوم - ورشة سرد إخراج: نادين خان.

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الهرشة السابعة

وكانت الفنانة عايده رياض شاركت في بطولة مسلسل الهرشة السابعة والذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي بطولة الفنانة أمينة خليل.

قصة مسلسل الهرشة السابعة

وسلط مسلسل الهرشة السابعة الضوء على المشاكل الزوجية المختلفة والأضرار التي تترتب عليها، والعمل مكون من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.

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