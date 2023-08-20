الأحد 20 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

محمد رمضان: السعودية وحدت العرب وبهنيها على نيمار وبنزيما وكريستيانو

محمد رمضان، فيتو
محمد رمضان، فيتو

وجه الفنان محمد رمضان رسالة شكر للمستشار تركي آل الشيخ أثناء حفله المقام بالسعودية ضمن فعاليات صيف جدة 2023.

 

وقال رمضان: شكر كبير جدًّا للمستشار ترك وهيئة الترفيه وحفلات صيف جدة التي نورت العرب، وبشكر السعودية على أنها وحدت العرب ومفرحنا بالسهرات الجميلة.

 

فيما تابع: بهني وبحيي جدًّا السعودية على نيمار.. مبارك لانضمام نيمار في الهلال السعودي، وكريستيانو رونالدو في نادي النصر السعودي، وكذلك بنزيما وانضمامه في الاتحاد السعودي.. فخر كبير جدًّا لينا كعرب.

 

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حفل رمضان في جدة

وكان رمضان التقط هاتف أحد الجماهير الذي كان يتحدث فيديو كول مع أحد متابعين الحفل ووجه رمضان له نصيحة خاصة قائلًا: حافظ على الرياضة والصلاة والمذاكرة وتكون الملك الحقيقي ونمبر 1 في حياتك كلها.

 

وقدم رمضان استعراضات باهرة رافقت أغنياته واستهل الحفل بأغنية نمبر 1 ثم أدى أجمل أغنياته منها: يا حبيبي وثابت وأنا جدع وغيرها الكثير وأقوى كارت في مصر والقمة مكاني مش همشي.

 

 وعلق رمضان على تفاعل الجمهور معه قائلًا: أنا بتحسد عليكم وأنتم نمبر 1 الحقيقيين كل الحروب اللى بشوفها فى حياتي بسبب حبكم الجميل.

وأطل رمضان بإطلالات مميزة وليست غريبة على رمضان.. إذ ظهر مرتديا بدلة بيضاء سادة بدون قميص عارية الصدر وأكمل اللوك مرتديا نظارة باللون الأسود وكوتشي باللون الأبيض وهذا بالفاصل الأول من حفله.

 

فيما ظهر بالفاصل الثاني بقميص من ماركة فيرساتشي باللون الأصفر الأنيق وبه بعض الخطوط السوداء.

 

 وقبل صعوده على المسرح أعدت السعودية فيلمًا وثائقيًّا خاصًّا عن مسيرة محمد رمضان.

 

أسعار تذاكر محمد رمضان في السعودية 

وطرحت الشركة المنظمة لحفل محمد رمضان أسعار التذاكر وجاءت الفئات كالآتي:

 -الفئة الأولى بـ 50 ريالًا سعوديًّا 

-الفئة الثانية  بـ 90 ريالًا سعوديًّا.

 

ومن ناحية أخرى، تحدث  الفنان محمد رمضان عن الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة، الذي من المفترض أن يشارك في موسم دراما رمضان المقبل، بعد نجاح الجزء الأول، مؤكدًا أنه من الممكن أن يؤجل الجزء الثاني إلى رمضان 2025. 

 

تأجيل الجزء الثاني لجعفر العمدة

وقال محمد رمضان في لقاء له على هامش: شغالين على جعفر العمدة الجزء الثاني ولكن لسه لم نحسم موعد طرحه، سواء في رمضان 2024 أو رمضان 2025، احتمال آخد بريك سنة في 2024 والمسلسل ينزل 2025، واحتمال أيضا ما أخدش بريك وهيكون الموضوع قاسي شوية عليا.

 

ويبدو أن هناك بعض الأمور التي من الممكن أن تتسبب في تأجيل مشروع الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة، ومن بينها انشغال الفنانة هالة صدقي وارتباطها بعمل درامي خليجي والذي سوف يصور خارج مصر، كما أن المخرج محمد سامي مشغول حاليا بكتابة وتصوير مسلسل نعمة الأفوكاتو الذي سوف يشارك في سباق دراما رمضان المقبل.

 

ومن المفترض أن يكون هناك قرار حسام خلال الأيام القليلة المقبلة بشأن الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة، حتى يتمكن أبطاله من معرفة خطتهم، ما إذا كانوا سوف يشاركون في بطولته هذا العام أو التعاقد على أعمال درامية أخرى في حالة تأجيله لمدة عام آخر.

 

ومسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان ومي كساب واحمد فهيم وهالة صدقي وتأليف وإخراج محمد سامي. 

 

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