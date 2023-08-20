الأحد 20 أغسطس 2023
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حوادث

السجن المشدد 3 سنوات لشخصين بتهمة الإتجار في الحشيش

محكمة الجيزة، فيتو
محكمة الجيزة، فيتو

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لإدانتهما بالإتجار في مخدر الحشيش بمنطقة كرداسة.

وجاء في أمر الإحالة القضية رقم 1422 لسنة 2023 جنايات مركز كرداسة، أن المتهمين "سيد. ع" 21 سنة، بائع خضار، و"إسلام. ع"، 22 سنة، بائع الموتال، في يوم 3 مايو الماضي حازا وأحرزا بقصد الإتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وشهد معاون مباحث مركز شرطة كرداسة أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة انتقل لمكان تواجد المتهمين وتمكن من ضبطهما وبتفتيشهما عثر على مواد مخدرة ومبالغ مالية وهاتفين محمولين وبمواجهتهما أقرا بالإتجار في المواد المخدرة والمبالغ المالي متحصلاتهما والهاتفين، وسيلة التواصل مع عملائهما.

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