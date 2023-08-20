السجن المشدد 3 سنوات لعامل بتهمة الإتجار في مخدر الميثامفتيامين

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة عامل بمصنع كرتون، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لإدانته بالإتجار في مخدر "الميثامفتيامين" بمنطقة العمرانية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، وعضوية المستشارين أحمد محمد دهشان ومحمد فوزي محمود، وأمانة سر أشرف صلاح وصبحي عبد الحميد.

وجاء في أمر الإحالة القضية رقم 5786 لسنة 2023 جنايات العمرانية، أن المتهم "مروان. ا"، 18 عام، أن عامل بمصنع كرتون، أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخـدر "الميثامفتيامين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

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وشهد معاون مباحث قسم شرطة العمرانية، بأنه حال مروره الأمني وردت إليه معلومات تفيد بمكان تواجد المتهم يقوم بالإتجار في المواد المخدرة فانتقل إلى حيث أيقن تواجده وبالوصول أبصره بالطريق العام يقوم بعرض كيس شفاف يظهر من داخله ماده ثبت كونها "الميثامفتيامين" على آخر مجهول، فضبطه والكيس في يده ولاذ الآخر بالفرار.

وأضاف معاون المباحث أنه بتفتيش المتهم عثر معه على أكياس لذات المادة المخدرة، ومبلغ مالي وبمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الأثمة.