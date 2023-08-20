الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

مصطفى محمد يقود تشكيل نانت الأساسي ضد ليل في الدوري الفرنسي

مصطفى محمد، فيتو
مصطفى محمد، فيتو

يتواجد مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر وفريق نانت في التشكيل الأساسي لمباراة فريقه ضد ليل بالجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

تشكيل نانت

ويشارك مصطفى محمد بشكل أساسي للمباراة الثانية على التوالي بعدما سجل هدفا في الجولة الأولى من البطولة الفرنسية.

وضم تشكيل نانت كل من..

مصطفى محمد يسجل

ونجح مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي ومنتخب مصر، في تسجيل الهدف الوحيد لفريقه أمام تولوز، في المباراة التي انتهت بخسارة نانت 2-1 ضمن مباريات الجولة الأولى للدوري الفرنسي.

Advertisements

وأحرز مصطفى محمد هدف نانت من ركلة جزاء بالدقيقة 12 بعدما شارك أساسيا في تشكيلة فريقه بافتتاح مشواره بالدوري الفرنسي.

عمر مرموش

ونجح عمر مرموش في وضع بصمته الأولى بقميص فريقه الجديد فرانكفورت ضد ليبزيغ ضمن منافسات دور الـ64 لبطولة كأس ألمانيا، في المباراة التي انتهت بفوز كبير 7-0.

وشارك مرموش كبديل في الدقيقة 65، وبعد دقيقة واحدة نجح في وضع بصمته الأولى مع فرانكفورت بتدوين الهدف الثالث للفريق.

وأسهم مرموش في تأهل آينتراخت فرانكفورت إلى الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا دور الـ32.

محمد صلاح يساهم في أول أهداف ليفربول هذا الموسم 

ظهر محمد صلاح نجم ليفربول أمام تشيلسي بمستوى مميز وتمكن من صناعة هدف فريقه الذي سجله لويس دياز بالدقيقة الـ18 في افتتاح مباريات الريديز بالدوري الإنجليزي.

وشهدت مباراة ليفربول وتشيلسي تسجيل محمد صلاح لكن تم إلغاؤه بسبب وقوع صلاح في مصيدة التسلل، كما سدد محمد صلاح كرة قوية بقدمه اليمنى لكن العارضة تصدت لها.

وظهرت علامات الغضب على محمد صلاح بعد استبداله من قبل المدرب الألماني يورجن كلوب خاصة أم موصلاح كان يرغب في تعزيز رقمه القياسي بالتسجيل في المباراة الافتتاحية في البريميرليج للمباراة السابعة على التوالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدوري الفرنسي فريق نانت مصطفي محمد مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر ليل

مواد متعلقة

الدوري السعودي، بالأرقام تفوق الأجانب على السعوديين في الجولة الثانية

رغم إنفاق الملايين على الصفقات، رقم سلبي للهلال في الدوري السعودي

أرسنال يرفض عرضا من الدوري السعودي

ليفربول يتحرك لإلغاء طرد ماك أليستر أمام بورنموث

الأكثر قراءة

غموض فى نادي الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة

بفيديو ساخر، علاء مبارك يوجه رسالة لـ مدحت شلبي بعد انضمامه لقنوات SSC

أسعار الدواجن والبيض اليوم، تراجع جديد في سعر كيلو الفراخ البيضاء

ما بين السجن والترحيل، السعودية تصدر عقوبات بحق أكثر من 16 ألف وافد خالفوا نظام الإقامة

طرابزون سبور يعلن تفاصيل إصابة تريزيجيه

علي الطيب: البيوت أصبحت مش أسرار ومعدل الطلاق زاد (فيديو)

بروتوكول البدء بالسلام في الإسلام وأحكام خاصة بأصحاب الديانات السماوية

زيلينسكي يهدد بمنع الإسرائيليين من دخول مدينة أوكرانية

Advertisements

منوعات

المزيد

مضيف طيران ينصح بتجنب هذه الملابس على متن الطائرة

جدل بسبب عرض فيلم إباحي على لوحة إعلانات وسط العراق

الإيطاليون يواجهون غزو السلطعون بسلوك يعود إلى قرون

تقارير تكشف سبب هوس إيلون ماسك بحرف X

المزيد

خدمات

المزيد

بكام الدينار الكويتي، ثبات سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

آخر تحديث لأسعار الدولار في مصر بمنتصف تعاملات اليوم

سعر السكر اليوم الأحد 20-8-2023 في السوق المحلي

مواطنون ضد الغلاء تطالب وزير الاتصالات بضرورة وضع ضوابط حاكمة لمنح الأرقام الساخنة

المزيد

انفوجراف

مواجهة شرسة بين المليشيات والشركات على ذهب أفريقيا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بروتوكول البدء بالسلام في الإسلام وأحكام خاصة بأصحاب الديانات السماوية

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

6 أحكام تتعلق بإلقاء السلام والرد عليه، و21 حالة لا يجب فيها

المزيد
الجريدة الرسمية