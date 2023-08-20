الأحد 20 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط هارب من إعدام و4 آخرين هاربين من 215 حكما قضائيا

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط هارب من إعدام و4 آخرين هاربين من 215 حكما قضائيا فى بنى سويف والفيوم ودمياط وسوهاج.

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وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات عن ضبط (أحد الأشخاص - مقيم  بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم) محكوم عليه غيابيًا بالإعدام فـى قضية " قتل عمد" حال تواجده بنطاق مديرية أمن الفيوم. 
 

وضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة بنى سويف)، محكوم عليه بالحبس (27سنة وكفالات مالية فى 41 حُكم "جزئى، مستأنف" بتهم "تبديد - شيك") حال تردده على محل إقامته. 
 

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وضبط   (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة ناصر ببنى سويف)، محكوم عليه بالحبس (65سنة وكفالات مالية فى 73 حُكم "جزئى، مستأنف" بتهم "تبديد - إيصال أمانة")  بمكان إختبائه بنطاق مديرية أمن دمياط.
 

وضبط عاطل  - مقيم بمحافظة الوادى الجديد، محكوم عليه بالحبس  (11 سنة وكفالات مالية فى 43 حُكم "جزئى - مستأنف" بتهم "تبديد").. بمكان إختبائه بأحد المزارع بمركز شرطة جهينة بسوهاج.
 

وضبط (تاجر - مقيم بدائرة مركز شرطة شبراخيت بالبحيرة)، محكوم عليه بالحبس 39 سنة وكفالات مالية فى 58 حُكم "جزئى - مستأنف" بتهم "تبديد").. حال تردده على محل إقامته  وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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قطاع الأمن العام مركز شرطة سنورس محافظة بني سويف محافظة الوادى الجديد مركز شرطة شبراخيت

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