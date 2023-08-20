الأحد 20 أغسطس 2023
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محافظات

المشدد 6 سنوات لـ3 متهمين بالإتجار في المخدرات بالقليوبية

جنايات بنها، فيتو
جنايات بنها، فيتو

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعى محمد حسين، عضوية المستشارين عماد فتحى حلمى ود.مصطفى على خلف ومصطفى أنور، ووكيل النيابة ممدوح أحمد خورشيد، وأمين سر مينا عوض ميخائيل، بالسجن المشدد 6 سنوات ل3 متهمين بالإتجار فى المواد المخدرة، بمنطقة القلج مركز الخانكة.

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وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم ٤٠٢٢ جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم ٨٤١ لسنة ٢٠٢٢ حصر على شمال بنها، أنه انهم فى ٢٠٢٢/٢/١٤، قام كل من: " أحمد ع.ا" ٢٥ سنة عامل ومقيم ناحية، و" محمد ع.ا" ٢٥ سنة نجار، و" محمود ع.ا" ۲۷ سنة، مكوجى وجميعهم مقيمين ناحية موقف الاتوبيس بالقلج مركز الخانكة.

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احرزوا وحازوا جوهرًا مخدرا "هيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

احرزوا وحازوا جوهر مخدرًا "حشيش" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. - احرزوا وحازوا جوهر مخدرا "الترامادول بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

أحرزوا وحازوا بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "بندقية خرطوش"، احرزوا وحازوا بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش"

احرزوا وحازوا ذخيرة مما تستعمل على السلاحين الناريين سالفى البيان دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازتها أو إحرازها.

المتهم الأول: قاوم بالقوة والعنف موظفين عموميين من القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات وهو معاون مباحث مركز الخانكة والقوة المرافقة له بأن أشهر في مواجهتهم السلاح النارى موضع الاتهام الرابع وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو ضبطه متلبسًا بجريمته إلا أنه لم يبلغ بذلك مقصده وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

 

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