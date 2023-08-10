الخميس 10 أغسطس 2023
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محافظات

جنايات بنها: المؤبد لتشكيل عصابي يتاجر بالمواد المخدرة

محكمة جنايات بنها،فيتو
محكمة جنايات بنها،فيتو

قضت محكمة جنايات بنها بالسجن المؤبد والغرامة 500 ألف جنيه على أفراد تشكيل عصابي يقوم بالإتجار في المواد المخدرة وصدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسى وعضوية المستشارين شريف السباعؤ وشريف رشدي وبحضور سيف الوليد وكيل النائب العام.

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وكانت المعلومات قد وردت لمكتب مكافحة المخدرات بمديرية امن القليوبية تفيد معاودة أحد تجار المخدرات ويعاونه زوجته وزوجا ابنتيه عقب الإفراج عنه من السجن مؤخرا  في معاودة نشاطهم الاجرامي فى الإتجار فى المواد المخدرة واستغلال  فترة الإجازة الصيفية فى ترويج السموم البيضاء.

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تم عرض المعلومات على مدير أمن القليوبية وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمخدرات تبين من التحريات أن المتهمين يعتزمون نقل كمية كبيرة من الأنواع المختلفة من المخدرات للساحل الشمالى من منطقة القليوبية بهدف ترويجها  فى تلك المنطقة.

وبعد استئذان النيابة العامة  تم ضبط افراد التشكيل وعددهم 6 افراد وتم ضبط كمية متنوعة  من مخدر الايس والحشيش والشادو وتذاكر الهيروين واقراص الترامادول بلغت القيمة المالية للمضبوطات من المخدرات  بنحو 2 مليون جنيه.

وتبين ان المتهمين أطلقوا أسماء حركية على المخدرات هي " الساحر الشرير " و" مصيف سعيد " كما تم ضبط سلاحيين ناريين وسيارتين احداهما مستأجرة والثانية مملوكة لزعيم التشكيل ودراجتين ناريتين ومبالغ مالية قاربت 870 ألف جنيه.

تبين أنه تم ضبط المتهمين باستخدام قسم المساعدات الفنية وتصوير ورصد عملية الضبط  كاملة وأمرت النيابة باحالتهم محبوسين للمحكمة التى رفضت  دفاعهم ودفوعهم منوهة إلى أنها اخذتهم بأقصى قدر من الشدة نظرا لما تمثله تلك النوعية من الجرائم بالإخلال بأمن وسلامة  المجتمع  وصحة المواطنين.

كما نوهت المحكمة ايضا إلى أن جميع الإجراءات التي اتخذت قبل المتهمين جاءت على سندا من المشروعية الإجرائية وأن المحكمة تساير النيابة العامة فى ما انتهت إليه من تحقيقات وافية صادفت صحيح  الواقع والقانون.

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الإدارة العامة للمخدرات محكمة جنايات بنها مديرية أمن القليوبية مدير أمن القليوبية مكتب مكافحة المخدرات وكيل النائب العام

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