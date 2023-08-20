الأحد 20 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط مدير شركة مواد غذائية هارب من 265 سنة سجن بالقطامية

المتهم، فيتو
المتهم، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مدير وشريك بشركة لتجارة وتوزيع المواد الغذائية - مقيم بمحافظة الجيزة، محكوم عليه في 137 قضية "تبديد وشيكات" بإجمالي مدد حبس بلغت (265) سنة، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة القطامية.

ضبط  مدير شركة  مواد غذائية هارب 265 سنة سجن  بالقطامية 
 

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وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

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أجهزة وزارة الداخلية مديرية أمن القاهرة هارب من احكام دائرة قسم شرطة القطامية

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