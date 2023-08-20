ضبط مدير شركة مواد غذائية هارب من 265 سنة سجن بالقطامية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مدير وشريك بشركة لتجارة وتوزيع المواد الغذائية - مقيم بمحافظة الجيزة، محكوم عليه في 137 قضية "تبديد وشيكات" بإجمالي مدد حبس بلغت (265) سنة، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة القطامية.
وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.
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