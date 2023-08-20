الأحد 20 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط طبيب بشري مزيف لإجراء عمليات جراحية للسيدات مقابل أسعار مخفضة

المتهم، فيتو
المتهم، فيتو

ألقت مباحث الآداب، القبض على منتحل صفة طبيب بشري وإنشاء حساب عبر موقع فيس بوك لمزاولة نشاطه في الإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية) بإنشاء صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يقوم من خلالها بانتحال صفة طبيب بشرى وإجراء عمليات جراحية للسيدات مقابل مبالغ مالية.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، حال تواجده بدائرة قسم شرطة باب شرق بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته (2 هاتف محمول - مبلغ مالي - عدد من الأدوات الطبية)، وبمواجهته أقر بقيامه بانتحال صفة طبيب بشري وإنشاء حساب عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لمزاولة نشاطه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

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الإدارة العامة لحماية الآداب قطاع الشرطة المتخصصة محافظة الإسكندرية مركز شرطة الحسينية منتحل صفة طبيب

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