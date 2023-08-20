مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى مشاجرة بالسويس

لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين فى مشاجرة بمحافظة السويس، وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط المتهمين.

تلقى قسم شرطة عتاقة بمديرية أمن السويس بلاغا بحدوث مشاجرة أمام أحد المتاجر بدائرة القسم ووجود متوفى ومصابين.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول (3 عمال بأحد المقاهى – مقيمين بمحافظة الإسكندرية "توفى أحدهم إثر إصابته بجرح قطعى، وأصيب آخران بجروح وكدمات وسحجات متفرقة").

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وطرف ثان (مالك المحل المشار إليه - مقيم بدائرة قسم شرطة السويس، و3 عمال بذات المحل) بسبب خلاف حول الشراء داخل المحل تبادلوا خلالها التعدى بالضرب على بعضهم، وقام عامل من الطرف الثانى بالتعدى على أحد أفراد الطرف الأول بـ "سكين" محدثًا إصابته التى أودت بحياته.



وأمكن ضبط طرفـى المشاجرة والأداة المستخدمة، بمواجهتهم تبادلوا الإتهامات لذات السبب كما أقر العامل المذكور باستخدام الأداة المضبوطة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.