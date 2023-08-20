الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

تحرير 2761 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 69 سيارة ودراجة نارية متروكة

حملات مرورية، فيتو
حملات مرورية، فيتو

حررت أجهزة الأمن بـ وزارة الداخلية، 2761 مخالفة لعدم  تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية بعد قرار وزارة الداخلية بتفعيل العقوبات المقررة قانونا. 

كما ضبطت أجهزة الأمن، 666 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، ورفعت 69  سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع. 

إصابة 5 في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الكريمات في أطفيح

إصابة 18 شخصًا فى 3 حوادث متفرقة بالطرق

يذكر أن العقوبات تشمل الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وفرض غرامة مالية لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين وسحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر. 

Advertisements

تركيب الملصق الإلكتروني

وكانت  وزارة الداخلية أهابت بمالكي المركبات بمختلف أنواعها سرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكتروني، حيث جرى البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته وذلك اعتبارًا من 18 /9 /2021.

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة. 

كما تواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع بوابة مرور مصر.

بوابة مرور مصر 

ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الخامسة مساء، تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق الإلكتروني فقط بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.

إتلاف الملصق الإلكتروني 

وقال مصدر أمني، إنه في حالة تلف الملصق الإلكتروني نتيجة لإصابته بالخدش أو كسر الزجاج المثبت عليه في السيارة، يجب على مالك السيارة التوجه إلى وحدة المرور التابع لها بعنوان محل الإقامة المدون في بطاقة الرقم القومي لسداد قيمة رسوم بدل فاقد الملصق الإلكتروني. 

وأضاف المصدر، أنه عقب سداد الرسوم بدل فاقد للملصق الإلكتروني، يتم تثبيته على السيارة مرة أخرى، حتى لا يتعرض السائق للمخالفة. 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على القانون رقم 1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الملصق الالكترونى تركيب الملصق الالكتروني قرار وزارة الداخلية موقع بوابة مرور مصر قانون المرور

مواد متعلقة

إصابة 5 في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الكريمات في أطفيح

إصابة 18 شخصًا فى 3 حوادث متفرقة بالطرق

حالة الطرق اليوم، محور 26 يوليو وشارعى الهرم ورمسيس الأكثر زحاما

طريقة استخراج البطاقة الشخصية فى نفس اليوم

قبل ما تشتري استمارة الرقم القومي، تعرف على غرامات البطاقة الشخصية

حبس صاحب شركة بتهمة غسل ملايين الجنيهات حصيلة الكسب غير المشروع بالإسكندرية

القبض على 62 متهما بممارسة أعمال البلطجة وهاربين من المراقبة و370 تاجر مخدرات

حبس عنصر إجرامي يدير بؤرة لتجار مخدري الهيروين والكوكايين في العامرية

الأكثر قراءة

بفيديو ساخر، علاء مبارك يوجه رسالة لـ مدحت شلبي بعد انضمامه لقنوات SSC

بعد استقالة مجلس الزمالك، 3 ملفات تنتظر الجماهير حلها

أوسوريو يستفسر عن مستقبله مع الزمالك بعد رحيل مجلس الإدارة، ورد صادم من الوزارة

قرار جديد من كولر في ملف المهاجم الأجنبي

الحكومة تكشف حقيقة التعاقد مع شركات وسيطة لمساعدة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية

الإيطاليون يواجهون غزو السلطعون بسلوك يعود إلى قرون

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى

رغم إنفاق الملايين على الصفقات، رقم سلبي للهلال في الدوري السعودي

Advertisements

منوعات

المزيد

أسعار الشنطة المدرسية في أسواق العتبة والأزبكية، تبدأ من 50 جنيهًا، والمستورد يصل إلى 500 (صور)

جدل بسبب عرض فيلم إباحي على لوحة إعلانات وسط العراق

الإيطاليون يواجهون غزو السلطعون بسلوك يعود إلى قرون

تقارير تكشف سبب هوس إيلون ماسك بحرف X

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الأحد 20-8-2023 في السوق المحلي

مواطنون ضد الغلاء تطالب وزير الاتصالات بضرورة وضع ضوابط حاكمة لمنح الأرقام الساخنة

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد 20-8-2023 في السوق المحلي

سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 20-8-2023

المزيد

انفوجراف

أسعار حفل فريق كايروكي في مهرجان العلمين الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

6 أحكام تتعلق بإلقاء السلام والرد عليه، و21 حالة لا يجب فيها

حديث أبي زرع، حديث مهم بين الزوجات عن الأزواج في زمن النبوة

المزيد
الجريدة الرسمية