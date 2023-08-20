الأحد 20 أغسطس 2023
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حوادث

إصابة 5 في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الكريمات في أطفيح

الإسعاف تنقل المصابين،
الإسعاف تنقل المصابين، فيتو

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الكريمات في أطفيح.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بعد بوابة الكريمات وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة.

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الكريمات فى أطفيح

وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أطفيح  المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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العثور على جثة عامل أسفل كوبري بطريق إسكندرية الصحراوي 

عثرت الأجهزة الأمنية على جثة عامل أسفل كوبري بطريق مصر إسكندرية الصحراوي وتبين أن سيارة دهسته.

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا وجود جثة أسفل كوبري بطريق مصر إسكندرية الصحراوي اتجاه القاهرة بمنطقة غرب النوبارية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وعثر على جثة عبدالحميد عبدالمنعم محمد،  45 سنة، مقيم بأبو المطامير.

وكشفت  التحريات الأولية أنه أثناء عبور المتوفى للطريق صدمته سيارة مسرعة ولقى مصرعه وتم نقل الجثة لثلاجة أحد المستشفيات ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

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