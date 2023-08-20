أوريجي يعود إلى البريميرليج من بوابة شيفيلد يونايتد

الدوري الانجليزي، كشفت تقارير صحفية أن البلجيكي ديفوك أوريجي، مهاجم ميلان الحالي وليفربول السابق، بات على أعتاب العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

أوريجي خرج من حسابات ستيفانو بيولي، مدرب ميلان، عقب أدائه المخيب في الموسم الماضي.



ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، دخل شيفيلد يونايتد بشكل مفاجئ في مفاوضات مع ميلان، واقترب من حسم صفقة أوريجي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

ويحتاج شيفيلد يونايتد لمهاجم جديد، عقب بيع إليمان ندياي إلى مارسيليا هذا الصيف مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.

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ورغم أن شيفيلد يونايتد أعاد استثمار بعض الأموال بضم جوستافو هامر من كوفنتري سيتي مقابل 15 مليون جنيه إسترليني، لكن الفريق يعاني بشدة هجوميا في أول مباراتين بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر شيفيلد يونايتد أول مباراتين، كما أنه لم يسدد أي كرة على المرمى في موقعة كريستال بالاس.

شيفيلد يونايتد يخسر أمام نوتنجهام فورست

نجح فريق نوتنجهام فورست في تحقيق الفوز على نظيره فريق شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج في المباراة التي أقيمت على ملعب سيتي جراوند.

وتقدم فريق نوتنجهام فورست نتيجة في الدقيقة الثالثة عن طريق لاعبه تايوو اوونيي قبل أن يتعادل فريق شيفيلد عن طريق لاعبه جوستافو هامر في الدقيقة 48 وبعدها تقدم فريق نوتنجهام فورست هدف عن طريق لاعبه كريس وود في الدقيقة 89 لينتهى اللقاء بفوز نوتنجهام فورست نتيجة 2-1.

وعلي صعيد آخر يستعد فريق ليفربول، الذي يضم النجم المصري محمد صلاح، لمواجهة نظيره نيوكاسل يونايتد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل



تقام مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد يوم السبت المقبل 26 أغسطس، وتنطلق أحداثها في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، ويستضيفها ملعب سانت جيمس بارك، معقل فريق نيوكاسل.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد نيوكاسل



مباراة ليفربول ضد مضيفه نيوكاسل تنقلها على الهواء مباشرة شبكة قنوات بي إن سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري الانجليزي وبالتحديد عبر قناة عبر قناة بريميوم 1.