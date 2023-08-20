الأحد 20 أغسطس 2023
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رياضة

6 لاعبين في قائمة منتخب الجودو ببطولة العالم للناشئين

منتخب الجودو ناشئين،
منتخب الجودو ناشئين، فيتو

الجودو، تتوجه بعثة المنتخب الوطني للجودو إلى كرواتيا غدا الإثنين، للمشاركة في منافسات بطولة العالم للناشئين المقرر لها خلال الفترة من 23 وحتى 27 أغسطس الجاري.

 

قائمة منتخب الجودو في بطولة العالم

وتضم قائمة المنتخب الوطني في البطولة كل من:

ياسين صبرة (55 كجم) - عمار أبو هاشم (73 كجم) - أحمد طلبة (81 كجم) - مصطفى الرملي (90 كجم) - ندى فايز (52 كجم) - جنا إبراهيم (70 كجم).

وتشهد بطولة العالم مشاركة 65 دولة بإجمالي 322 لاعبا و267 لاعبة، وهو ما يؤكد أن المنافسة ستكون صعبة من أجل حصد المراكز الأولى في كل أوزان البطولة.

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ويرافق المنتخب كل من محمد علي مدرب الرجال وسيد أبو ميدان مدرب السيدات.

 

تصنيف الاتحاد الدولي للجودو

وشهد تصنيف الاتحاد الدولي للجودو على مستوى الشباب والشابات، تواجد قوي للاعبي المنتخب الوطني، وذلك بعد انتهاء مشاركتهم في منافسات بطولة أفريقيا والتي أقيمت مؤخرا في مدغشقر.

وتقدم عمر الرملي لاعب المنتخب الوطني للشباب 23 مركزا في التصنيف ليحتل المركز الثاني بـ 303 نقاط، في وزن 90 كجم.

فيما قفز عمار أبو هاشم لاعب منتخبنا الوطني 21 مركزا في تصنيف الناشئين ليحتل المركز الثاني بـ 300 نقطة.

وعلى مستوى الناشئات، احتلت ندى فايز المركز الثاني في التصنيف الدولي بعد أن قفزت 6 مراكز.

منتخب الجودو يحصد كأس أفريقيا

وحصد منتخب الجودو مؤخرا كأس البطولة الأفريقية للشباب والناشئين التي أقيمت في مدغشقر على مستوى الفردي والفرق.

وتوج لاعبو المنتخب الوطني بـ31 ميدالية متنوعة بواقع 15 ميدالية ذهبية و8 فضيات و8 برونزيات.

وجاءت ميداليات منتخب الجودو للناشئين كالتالي:

الميداليات الذهبية

ياسين صبرة 55 كجم - عمار أبو هاشم 73 كجم - أحمد طلبة 81 كجم - مصطفى الرملي - 90 كجم - أروى عاشور 44 كجم - ندى فايز 52 كجم - رقية يوسف 57 كجم - جنى إبراهيم 70 كجم.

الميداليات الفضية

علي مؤمن 50 كجم - يوسف الكسار 66 كجم.

الميداليات البرونزية

محمد رمضان 60 كجم - عمر رفاعي +90 كجم - فاطمة محمد 48 كجم - سجدة غنيم 63 كجم - مريم حسن +70 كجم.

أما ميداليات منتخب الشباب في بطولة أفريقيا جاءت كالتالي:

اللاعبون
عمار أبو هاشم (73 كجم) - ميدالية ذهبية

علي عبد العال (81 كجم) - ميدالية ذهبية

عمر الرملي (90 كجم) - ميدالية ذهبية

زياد الدالي (81 كجم) - ميدالية فضية

يسري سامي (60 كجم) - ميدالية فضية

كريم إبراهيم (فوق 100 كجم) - ميدالية فضية

هادي حسين (100 كجم) - ميدالية برونزية

عبدالله رفاعي (فوق 100 كجم) - ميدالية برونزية

اللاعبات
فاطمة غانم (63 كجم) - ميدالية ذهبية

آية جاب الله (78 كجم) - ميدالية ذهبية

ندى فايز (52 كجم) - ميدالية فضية

فريدة مجدي (70 كجم) - ميدالية فضية

فرح أشرف (فوق 78 كجم) - ميدالية فضية

تسنيم رشدي (57 كجم) - ميدالية برونزية

بالإضافة لذهبية الفرق التي فاز بها المنتخب في منافسات الشباب، وفضية منافسات الفرق على مستوى الناشئين.

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