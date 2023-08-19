السبت 19 أغسطس 2023
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رياضة

الجودو، الاتحاد العربي يمنح مصر حق استضافة البطولة العربية كل عام

الاتحاد العربي للجودو،
الاتحاد العربي للجودو، فيتو

الجودو، قرر  الاتحاد العربي للجودو برئاسة القطري خالد بن حمد العطية، منح مصر حق استضافة منافسات البطولة العربية للأندية لمرحلتي البراعم والناشئين بشكل مستمر كل عام، في مدينة العلمين الجديدة.

تنظيم رائع للبطولة العربية في العلمين

وجاء قرار الاتحاد العربي للجودو بعد التنظيم المبهر والرائع للبطولة التي اختتمت مؤخرا في مدينة العلمين الجديدة، وشهدت مشاركة أكثر من 600 لاعب ولاعبة من 18 دولة عربية.

ومن جانبه قال مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري ونائب أول رئيس الاتحاد العربي لـ الجودو، أن مستوى تنظيم البطولة العربية في العلمين يضاهي مستوى تنظيم بطولات العالم للكبار، وأن جميع الوفود أشادت بحسن الاستقبال والاستضافة.

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منافسات قوية بين اللاعبين

وأضاف رئيس الاتحاد المصري لـ الجودو، البطولة شهدت منافسات قوية بين اللاعبين من أجل حصد المراكز الأولى، وقدم فيها اللاعبين المصريين أداء رائع وسيطروا على الميداليات والألقاب وهو ما يعكس حجم التطور الذي شهده الجودو المصري خلال الفترة الأخيرة.

وقال مرزوق، أن شركة المتحدة بذلت مجهودات كبيرة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من أجل خروج البطولة بشكل يليق بسمعة الدولة المصرية، وأن الجميع كان على قلب رجل واحد من أجل إنجاز المهمة.

بطولات كبرى على أرض مصر

وتابع: "الاتحاد العربي قرر منح مصر حق استضافة البطولة العربية للأندية كل عام، بسبب ثقته في قدرة الدولة المصرية على تنظيم أكبر المناسبات الرياضية، والفترة المقبلة ستشهد استضافة عدد كبير من البطولات الكبرى في مصر". 

فيما أعرب القطري خالد بن حمد العطية رئيس الاتحاد العربي للجودو، عن شكره للدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الشباب والرياضة على الجهد المبذول لإظهار البطولة بهذا الشكل الرائع والمميز والذي يعبر عن حجم وعراقة مصر التاريخية. 

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