الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

الفتوى والتشريع تقضي بعدم قبول النزاع بين جامعة طنطا والمالية

جامعة طنطا،فيتو
جامعة طنطا،فيتو

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم قبول الطلب بشأن الخلاف فى الرأى القانوني بين جامعة طنطا ووزارة المالية بخصوص مدى خضوع الأنشطة التى يمارسها مركز البحوث، والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة التابع للجامعة لضريبة أرباح الأشخاص الاعتبارية المقررة وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 لوروده من غير ذى صفة.

 

جامعة طنطا 

يذكر أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشربع بمجلس الدولة، انتهت إلى إلزام محافظة الشرقية بتقديم كافة المستندات التي تمكن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من شهر وتسجيل عدد من الوحدات الإدارية والمحال التجارية وإذا تم ذلك تلتزم الهيئة بالإسراع في اتخاذ إجراءات الشهر والتسجيل أمام مصلحة الشهر العقاري وسداد نسبة (5%) من قيمة البيع والبالغ مقدارها (60762,50) جنيهًا إلى محافظة الشرقية.

Advertisements

 

وذكرت الفتوى، أن محافظ الشرقية أبرم عقدا مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتأجير عدد من الوحدات، إلا أنه امتنع عن تقديم المستندات التى تمكن الهيئة من التسجيل لدى الشهر العقاري.

 

يذكر أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، انتهت إلى عدم جواز خفض المصروفات الدراسية المقررة بمرحلة الدراسات العليا للطلاب المستمر قيدهم حتى فى حالة عدم الاستفادة.

 

وذكرت الجمعية العمومية، أنه بعد استطلاع الرأي القانوني تبين أن اللائحة التنفيذية المنظمة لقانون تنظيم الجامعات يلزم من يتقدم للحصول على درجة الدكتوراه بسداد المصروفات المقدرة، ومن غير المصريين دفعها بالدولار.

 

وتابعت الفتوي أن استحقاق دفع الرسوم منذ التقديم لطالبي الخدمة التعليمية، ولا يحوز استرداد تلك المبالغ حتى وأن انقطع الباحث لأي ظرف من الظروف.

 

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة حصول كلية الدراسات الأفريقية العليا على تجديد شهادة الأيزو ISO 9001: 2015 للعام السابع على التوالي، وفقًا لتوصية لجنة المراجعة الدولية التي أنهت زيارتها لمراجعة أنظمة الجودة بالكلية طبقًا للمواصفة الأمريكية للجودة “Bluestar” لتكون أول كلية للدراسات العليا تحصل على شهادة هذه الجهة، وذلك في إطار رؤية الجامعة واستراتيجيتها في التطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية.

 

وقال الدكتور محمد الخشت، إن حصول كلية الدراسات العليا الأفريقية على تجديد شهادة الأيزو يعكس تميزها وجودة أدائها في تطبيق المعايير الدولية للجودة، والتطوير المستمر بها على جميع المستويات التعليمية والبحثية والإدارية، مشيدًا بدور الكلية الاستراتيجي المتميز في مد جسور التواصل والتعاون بين مصر والدول الأفريقية من بوابة البحث العلمي والتعليم الجامعي، وتوظيف خبراتها وإمكاناتها البحثية والخدمية، وإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بأفريقيا، وتعميق المعرفة بالشؤون الأفريقية، ودفع وتوثيق العلاقات المصرية والعربية مع أفريقيا، مشيرًا إلى أنها تُعد بيت خبرة أفريقية وصرحًا مصريًا رائدًا في كافة التخصصات والشؤون الأفريقية.


وأكد الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة تحرص على تطبيق كافة معايير ومتطلبات الجودة القياسية طبقًا للمواصفات الدولية في جميع كلياتها وإداراتها ومراكزها، وتوفير كافة الاحتياجات والإمكانات اللازمة لدعمها من أجل الحصول على شهادات الأيزو، بالإضافة إلى مواكبة المستجدات والتطورات العالمية في النظم التعليمية ومنهجيتها بالجامعة، وذلك بهدف الوصول بالجامعة إلى المستوى العالمي المرموق الذي تستحقه والتحول إلى جامعات الجيل الرابع، ووضع كلياتها وتخصصاتها المختلفة في مصاف الجامعات العالمية المرموقة.

 

نقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مجلس الدولة وزارة المالية الفتوى والتشريع جامعة طنطا محافظة طنطا

مواد متعلقة

بالأسماء، تشكيل اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة

ترويض الإنفاق الحكومى.. خبراء: يجب أن تعطى الدولة المثل والقدوة فى الترشيد.. تقليص عدد المستشارين محليا أو أجنبيا فى دواليب الحكومة أولوية..وعلى مجلس الوزراء الاجتماع «إلكترونيا» للتوفير

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأحد في الأسواق، آخر تحديث لها

بدءا من اليوم، تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار منتجات جهينة من الألبان والعصائر

منتخب مصر يتلقى صدمة قبل مواجهتي إثيوبيا وتونس بمعسكر سبتمبر

السيسي يقود جهود إيجاد حلول نهائية للأزمة الاقتصادية وتخفيف آثارها وتوفير العملة الصعبة والسلع

أخبار مصر: هؤلاء يديرون الزمالك بعد استقالة المجلس وبيان من حسين لبيب، قصة مبكية لعروس طرابلس، أسعار الذهب، صدمة لمنتخب مصر

بريتني سبيرز تساوم سام أصغري: كلابي مقابل خاتم الزواج

حديث أبي زرع، حديث مهم بين الزوجات عن الأزواج في زمن النبوة

بعد ظهورها في سيب وأنا أسيب، أحمد السعدني لهنادي مهنا: نورتي المسلسل

Advertisements

منوعات

المزيد

انقطاع الكهرباء في ولاية نيوجيرزي الأمريكية بسبب سمكة

الفرح المشئوم، حكاية عروس طرابلس الذي تحول حفل زفافها لمأتم

دراسة تكشف مفاجأة: ربع سكان العالم مصابون بفقر الدم

بعد انتقاله إلى الهلال، والدة نيمار تخطف الأضواء بالبرقع والجمل (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السيراميك اليوم الأحد 20-8-2023 في الأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الأحد 20-8-2023 في الأسواق

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 20 أغسطس 2023

أسعار الجبس اليوم الأحد 20-8-2023 في السوق المصري

المزيد

انفوجراف

هاميزح، فيلم إسرائيلي يرصد انتصار الجيش المصري في حرب أكتوبر 1973 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حديث أبي زرع، حديث مهم بين الزوجات عن الأزواج في زمن النبوة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 20- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 20- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية