السبت 19 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

تعليم الغربية: لا شكاوى من امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

تعليم الغربية: لا
تعليم الغربية: لا شكاوى من امتحانات الثانوية العامة اليوم

تابع اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، سير امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة، للعام الدراسي 2022 / 2023 في يومها الأول، والتي بدأت اليوم وتستمر حتى الثلاثاء الموافق التاسع والعشرين من نفس الشهر، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

خلال 24 ساعة ضبط ‏أكثر من 72 ألف مخالفة مرورية متنوعة

 حيث اطمأن إلى حسن سير الامتحان، وعدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية، حيث يؤدي 3201 طالب بالثانوية العامة امتحانات الدور الثاني في 12 لجنة على مستوى المحافظة، ويؤدي منهم اليوم 280 طالب امتحان اللغة العربية، و77 طالب امتحان التربية الدينية.

Advertisements

وقد أكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة، وقد سار الامتحان في جميع اللجان دون وجود أي صعوبات أو شكاوى من الامتحانات. 

 

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الغربية أخبار محافظة الغربية طنطا الثانوية

مواد متعلقة

ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في الغربية 

تعليم الغربية: المدارس جاهزة لاستقبال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

أول صورة لضحية القتل على يد زوجها في الغربية

عدم إلزام أولياء الأمور بشراء زي مدرسي جديد، قرارات جديدة بتعليم الغربية

الأكثر قراءة

خطوة من الأهلي بعد طلب القندوسي فسخ عقده

أحمد القندوسي يوجه صدمة للأهلي

خزينة الزمالك تنتعش بـ 36 مليون جنيه

أسعار الذهب اليوم السبت، آخر تحديث

شاب يذبح طليقته أمام المارة في الفيوم

من المؤبد إلى العفو الرئاسي، كيف خرج أحمد دومة إلى الأسفلت؟

أسعار حفل محمد رمضان في السعودية

الحكومة تكشف حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة

Advertisements

منوعات

المزيد

عاصفة رعدية تؤخر انطلاق منافسات بطولة العالم لألعاب القوى بالمجر

بيع صقر سعودي في مزاد بـ500 ألف ريال

مقبرة قروش نافقة تثير رعب سكان ولاية ايداهو الأمريكية

امرأة سعودية تطارد قردا اختطف رضيعها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 83.4% مقارنة بالعام الماضي

تعرف على برنامج هندسة العمارة بالتكنولوجيا الرقمية بكلية المطرية جامعة حلوان

آخر تحديث في سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم السبت

على مدار 48 ساعة، ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

تعرضك للحبس وغرامة تصل لـ 200 ألف جنيه.. 10 محظورات للسكك الحديد (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم خلع الحجاب في المنام وعلاقته بالهموم والمشاكل الكثيرة

تفسير رؤية اللؤلؤ في المنام وعلاقته بالسعادة والفرح وزوال الهم والغم

علي جمعة: استخدام زجاجات الخمر الفارغة في الشرب والزينة ليس حراما (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية