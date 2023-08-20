الأحد 20 أغسطس 2023
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خارج الحدود

مصر تدعو للتهدئة والعودة إلى مسار التسوية السياسية للقضية القبرصية

وزارة الخارجية، فيتو
وزارة الخارجية، فيتو

دعت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣، إلى التهدئة ووقف أية إجراءات من شأنها تأجيج التوتر بين شطري جزيرة قبرص، على خلفية حادث الاعتداء على قوات بعثة حفظ السلام الأممية في المنطقة العازلة بين شطري الجزيرة يوم الجمعة ١٨ أغسطس الجاري.

 

وأكدت مصر في هذا الصدد على أهمية احترام ولاية بعثة حفظ السلام الأممية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وضرورة تجنُب أية أعمال من شأنها أن تسهم في تعقيد الأوضاع وتغيير الوضع القائم على طول خطوط وقف إطلاق النار والمنطقة العازلة. كما دعت مصر إلى العودة إلى مسار التسوية الشاملة للقضية القبرصية وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

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