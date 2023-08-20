الأحد 20 أغسطس 2023
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حوادث

المعمل الكيمياوي يحدد مصير شخصين عثر معهما على مواد مخدرة بالصف

مصلحة الطب الشرعي،
مصلحة الطب الشرعي، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بعرض مواد مخدرة عثر عليها مع شخصين بمنطقة الصف، على المعمل الكيمياوي بمصلحة الطب الشرعي، وطلبت النيابة إعداد تقرير فني بالمضبوطات.

 

القبض على شخصين بحيازتهم مواد مخدرة بالصف

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية،من ضبط (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة الصف) وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرامات – مركبة "توك توك").
 

 بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بــ ( 490 ألف جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

 

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