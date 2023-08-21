الإثنين 21 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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سياسة

بينها تقييم الجامعات الأهلية، تفاصيل توصيات برلمانية للنهوض بالتعليم العالي

مجلس الشيوخ، فيتو
مجلس الشيوخ، فيتو

تضمن التقرير الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، عن الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، عددا من التوصيات الخاصة بالتعليم العالي، من أجل استكمال دوره في عمليات التعليم والبحث العلمي.

توفير أعضاء هيئة تدريس في الجامعات

وطالبت التقرير الذي وافق عليه أيضا مجلس الشيوخ، بضرورة توفير أعضاء هيئات تدريس وهيئات معاونة قبل إنشاء جامعات جديدة سواء أهلية أو حكومية أو تكنولوجية.

بعض الجامعات تعاني من غياب أعضاء هيئة التدريس

وأشار التقرير إلى أن هناك بعض الجامعات بدون أعضاء هيئة تدريس، وبالتالي يعتمد الكثير منها على الانتداب من الجامعات الأخرى، وهو الأمر الذي يمثل إشكالية كبيرة لدى الطلاب في هذه الجامعات.

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 العمل على تشجيع وتأسيس مكتبات رقمية 

كما تضمنت التوصيات التي وافق عليها مجلس الشيوخ، أهمية العمل على تشجيع وتأسيس مكتبات رقمية تساعد الطالب على البحث والابتكار بدلا من تحويل الكتاب الجامعي بما فيه من مشكلات إلى كتاب رقمي.

 

وأوضح التقرير الخاص بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024،  أن الكثير من الطلاب في الجامعات لا زال يعتمد على الصورة الورقية فتضاعفت التكلفة عليه.

الاستثمار في نشر المعرفة بالمجان 

وأوصى التقرير، بضرورة العمل على الاستثمار في نشر المعرفة بالمجان بأن تكون منصات الجامعات مجانية وتتيح المعرفة للجميع وهذا جزء هام لزيادة الوعي والمعلومات، كما يحدث في كبريات الجامعات في الخارج مثل هارفارد وستانفورد عند التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية وخاصة المنبثقة من الجامعات الحكومية وعددها ١٢جامعة.

تقييم تجربة الجامعات الأهلية 

كما طالب تقرير مجلس الشيوخ، بتقييم تجربة الجامعات الأهلية ومدى نجاح الموجود حاليا قبل التوسع في إنشائها، مشددا على أهمية التوسع في الإنفاق على البنية التحتية للجامعات الحكومية التي تعاني من التهالك.

ختام المسابقة الرسمية للبرمجيات لطلاب الجامعات المصرية ECPC 2023

نائبة أمام جلسة الشيوخ: اكتفينا بتحويل الكتاب الجامعي لأسطوانات يتم بيعها للطلاب

ولفت التقرير إلى أن بعض الجامعات تعاني من غياب المعامل، احتياج المستشفيات الجامعية من أساسيات علاجية ومستلزمات طبية وصيانة الأجهزة الطبية وشراء الحديث منها، وضعف شبكة الإنترنت.

 

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