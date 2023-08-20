الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

ختام المسابقة الرسمية للبرمجيات لطلاب الجامعات المصرية ECPC 2023

المسابقة الرسمية
المسابقة الرسمية للبرمجيات لطلاب الجامعات المصرية ECPC 2023

اختتمت منافسات المسابقة الرسمية للبرمجيات لطلاب الجامعات المصرية ECPC 2023، والتي نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الفترة من 6 -19 أغسطس 2023.

وقام الدكتور /إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج وبيل باوتشر رئيس ECPC والمدير التنفيذي للمسابقة بتكريم الفائزين من الطلبة  وذلك في الحفل الختامي الذي أقيم بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبي قير، بحضور الدكتور يسري الجمل وزير التعليم الأسبق اللواء محمود مصطفى عيسى مستشار محافظ جنوب سيناء، والدكتور أسامة إسماعيل مستشار رئيس الأكاديمية للمعلوماتية، والدكتور أحمد الشناوي عميد المركز الإقليمي المعلوماتية وممثلي وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي والجامعات وصندوق الابتكار والرعاة.

Advertisements

وفي غضون ذلك رحب الدكتور/ إسماعيل عبد الغفار بالحضور معربًا عن سعادته بحماس الطلاب وشغفهم  الذي ظهر واضحا طوال فترة المسابقة، كما أشاد شوقي بالتعاون  مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ووجه "عبد الغفار" الشكر للمشاركين  وشركاء النجاح والمسؤولين بالمركز الإقليمي للمعلوماتية والمشرفين على الطلاب وكذلك لجنة التحكيم  .

وأوضح "عبد الغفار" أن المسابقة تعتمد على إيجاد حلول برمجية يمكن أن تساعد في تبسيط  المسائل من خلال استخدام الخوارزميات والرياضيات لإنشاء الحل الأمثل لمشكلة معروضة في  حدود زمنية.

وأشار رئيس الأكاديمية إلى أن المسابقة شهدت مشاركة 240 فريقًا من أصل 2500 فريق (عشرة آلاف طالب وطالبة) من 96 جامعة ومعهد، وسيتأهل الفرق الثلاثون الأوائل الفائزون بنهائيات المسابقة للبطولة الافريقية العربية للبرمجيات ACPC2023 والتي سوف تقام بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر 2023 تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية والمؤهلة بالتبعية للمسابقة الدولية للبرمجيات ICPC.

من جانبه قال بيل باوتشر رئيس ECPC والمدير التنفيذي للمسابقة نحن سعداء بالتعاون مع  الأكاديمية العربية التي نعمل معها سويا متوجهًا بالشكر للدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية وفريق العمل علي الدعم للمسابقة للخروج بهذه الصورة الرائعة.

من جانبه أوضح  الدكتور/معًا يمكننا فعل الكثير أسامة إسماعيل مستشار رئيس الأكاديمية للمعلوماتية أن فكرة المسابقة تعتمد على تنمية قدرات الطلاب على استخدام طرق الحل المنهجى وخوارزميات الحاسب لحل المشكلات الصناعية عن طريق كتابة برنامج لحل المشكلات بأفضل طريقة في أقل وقت ممكن ويتكون كل فريق من عدد 3 طلاب ومدرب

ولفت إلى أنه في هذه المسابقة يعمل الطلاب بشكل جماعي لحل اكبر عدد من المسائل في أقل وقت ممكن باستخدام جهاز حاسب آلي واحد  لكل فريق خلال فترة المسابقة والتي تستمر لمدة 5 ساعات متواصلة.

يشار إلى أن الأكاديمية تنظم البطولة الإفريقية والعربية سنويا تحت رعاية دولة رئيس الوزراء، وهذا العام سوف تقوم  بتنظيم البطولة الدولية للبرمجة ICPC 2023 بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 11 إلى 17 نوفمبر 2023 تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اخبار طقس الاسكندرية

مواد متعلقة

وفاة شاب بشكل مفاجئ أثناء لعب كرة القدم بالغربية

فيتوريا يجتمع اليوم مع معاونيه لإعلان قائمة المحترفين لمعسكر سبتمبر

العاهل المغربي يصدر مرسوما ملكيا ويعفو عن 653 سجينا

الأكثر قراءة

بفيديو ساخر، علاء مبارك يوجه رسالة لـ مدحت شلبي بعد انضمامه لقنوات SSC

أسعار الذهب اليوم الأحد في الأسواق، آخر تحديث لها

محاكمة مجدي راسخ والد زوجة علاء مبارك أمام الجنايات، الامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه مستحقات الهيئة العامة للبترول

بدءا من اليوم، تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار منتجات جهينة من الألبان والعصائر

موعد إعلان نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2023

6 أحكام تتعلق بإلقاء السلام والرد عليه، و21 حالة لا يجب فيها

زلزال يضرب تركيا بقوة 3.8 على مقياس ريختر

بعد عمار ياسعودية، المملكة تخصص حفلا ضخما لـ محمد الحلو

Advertisements

منوعات

المزيد

تقارير تكشف سبب هوس إيلون ماسك بحرف X

أمريكية تتعرض للاحتيال بعد شراء كلب فرنسي أصيل عبر الإنترنت

انقطاع الكهرباء في ولاية نيوجيرزي الأمريكية بسبب سمكة

الفرح المشئوم، حكاية عروس طرابلس الذي تحول حفل زفافها لمأتم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الأحد 20-8-2023 بالأسواق

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الأحد 20-8-2023

أسعار السيراميك اليوم الأحد 20-8-2023 في الأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الأحد 20-8-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسعار حفل فريق كايروكي في مهرجان العلمين الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

6 أحكام تتعلق بإلقاء السلام والرد عليه، و21 حالة لا يجب فيها

حديث أبي زرع، حديث مهم بين الزوجات عن الأزواج في زمن النبوة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 20- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية