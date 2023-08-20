دنيا سامي: هذا موقفي من تقديم ستاند أب كوميدي وأمينة خليل ألذ حاجة في العالم

تحدثت الفنانة الكوميدية دنيا سامي عن كواليس تصدرها التريند بآخر أعمالها الدرامية وعن حقيقة اتجاهها لتقديم ستاند أب كوميدي.

الفنانة دنيا سامي

وقالت دنيا لـ “فيتو”، سعادة كبيرة ومسئولية أكبر أن اسمي يتصدر التريندات وأشعر بالفخر أن هناك فنانة كوميدية استطاعت أن تفعل ذلك لأن فنانات الكوميديا قليلات جدًا في الدول العربية.. وأتمني أن يحصد فيلم وش ×وش الانتباه والتقدير الملائم له كما حصد مسلسل سيب وأنا أسيب وسعيدة إني تعرفت على أمينة خليل فنيا وإنسانيًا لأنها ألذ حاجة في العالم.

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وعن تقديمها لعروض ستاند أب كوميدي استغلالًا لموهبتها قالت دنيا: الموضوع مرعب جدًا، لأن هذه العروض تحتاج لقلب جريء وشجاع قوي ومش سهل زي ما الناس متخيلة، بيحتاج شطارة وجرأة كبيرة.

وكانت تحدثت الفنانة الشابة دنيا سامي عن تفاصيل دورها في فيلم وش × وش وقالت دنيا لـ فيتو إن دورها سيكون خادمة لدى تايسون محمد ممدوح والفنانة أمينة خليل.

وأكدت أنها لن تكون خادمة عادية بل دورها مختلف تمامًا عما جسدته من قبل فالشخصية التي تجسدها تعشق تايسون وتسعى للزواج به بدلًا من أمينة خليل.. كذلك سيحمل دورها في الفيلم جانبًا دراميًّا حزينًا عكس أعمالها الكوميدية الأخيرة.

وتحدثت دنيا سامي عن سعادتها بنجاح دورها في مسلسل سيب وأنا أسيب وتصدره التريندات العربية وقالت إنه مسؤولية كبيرة.

قصة فيلم وش فى وش

وتدور أحداث فيلم "وش في وش" في إطار كوميدي داخل شقة يجتمع فيها أفراد عائلتي الزوج والزوجة وتحدث بينهم العديد من المشكلات بسبب الاختلافات الثقافية والاجتماعية.

أبطال فيلم وش فى وش

الفيلم من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، محمود الليثي، دنيا سامي، ومن كتابة وإخراج وليد الحلفاوي، ومن إنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي، وبجانب أبطال العمل يظهر من خلال التريلر مجموعة من ضيوف الشرف خالد الصاوي، لطفي لبيب، عمر متولي، مصطفى غريب.

ومن المقرر أن تستقبل السينمات فيلم “وش في وش” بداية من يوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس الجاري بجميع دور العرض في مصر والدول العربية.