تداول 12 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر.

وكشف المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 631 شاحنة و114 سيارة، وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 336 شاحنة و77 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع، 285 شاحنة و37 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس.

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كما شهد ميناء نويبع تداول 3000 طن بضائع و240 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى بريدج، سينا وايلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1030 راكب بموانيها.