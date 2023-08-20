وفاة شاب بشكل مفاجئ أثناء لعب كرة القدم بالغربية

سادت حالة من الحزن بين أهالي عزبة عرفان التابعة لقرية الجعفرية في محافظة الغربية بعد وفاة شاب أثناء مباراة لكرة القدم حيث لفظ أنفاسه الأخيرة خلال مشاركته مع زملائه في المباراة.

وتبين من تحريات الجهات الأمنية أن الوفاة نتجت دون تلامس بين الشاب المتوفي وأى من اللاعبين الذين كانوا يشاركون معه في المباراة إذ سقط الشاب يدعي "مصطفي.ال.ع" ١٩ عاما بشكل مفاجئ ما دفع زملاءه لنقله إلى المستشفى بشكل عاجل قبل أن يخطرهم الأطباء بالوفاة.

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الشاب المتوفي

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت البلاغ وشكلت فريقًا من جهات المباحث لاستبيان الأمر واتخاذ الإجراءات القانونية.

واتشحت صفحات وسائل التواصل الاجتماعي في قرية الشاب بالسواد حزنًا عليه لما كان يتمتع به من حسن الخلق داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان، وشيع المئات من الأهالي القرية التابعة لمركز السنطة جثمان الشاب إلى مقابر العائلة وسط حالة من الحزن.