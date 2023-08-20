الأديب بكري عبد الحميد: جيل الشباب من الأدباء أكثر حظا، والكتابة الشعرية الأقرب إلى قلبي

بكري عبد الحميد شاعر وكاتب مسرحي ومؤلف مصري من مواليد الأقصر عام 1973 يعمل باحث شئون قانونية بمديرية الصحة بالأقصر والكتابة الشعرية والمسرحية وله حوالي ١٦ عملا شعريا ومسرحيا وروائيا “ دم السواقي، حواري الطيبين، الهلالي، إخناتون فرعون التوحيد” وغيرها من الأعمال الشعرية والأدبية.



وحصل “عبد الحميد” على العديد من الجوائز منها جائزة محمد تيمور للإبداع المسرحي وجائزة دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة وجائزة من المهرجان القومي للمسرح المصري وتكريم من إقليم جنوب الصعيد الثقافي.

وعن رحلته مع الكتابة قال الشاعر بكري عبد الحميد:" بدأت رحلة الكتابة أثناء الدراسة منذ أكثر من ثلاثين عامًا في نهاية الثمانيات وبعدها بدأت مشوار النشر من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة بالأقصر".



وأضاف:"فوجئت ببعض الأعمال الأدبية لي عبر المواقع الإلكترونية لكن أفضل النشر الورقي والقراءة الورقية واكتب أعمالي الأدبية بيدي دون جهاز كمبيوتر.





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وعن طريقة طبع ونشر إبداعاته أوضح:" حتى الآن لم يصدر لي أي عمل أدبي على نفقتي الخاصة ومن وجهة نظري فإن النشر عن طريق مؤسسات الدولة أفضل لما فيه من الشفافية لما فيه من توزيع أوضح وأكثر من قبل الدولة إلا أن هناك ديوان شعري لم يتم نشره في قصور الثقافة وتم سحبه بالرغم من سبقه أعمال أدبية أخرى"، مشيرا إلى أنه حريص على قراءة كل المذاهب الأدبية لكن في النهاية يفضل بصمته في الكتابة ومذهبه الخاص ليكون مختلفا عن الآخرين.



وحول وجود معوقات تعيق كتاباه الأدبية قال:" بالطبع أجد صعوبة وإرهاق شديد في ممارسة الكتابة وعملي الحكومي واحاول بقدر المستطاع أن أدخر وقتا للكتابة؟



وعن مدى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي في الكتابة الأدبية بأنواعها، أضاف:" الكتابة الأدبية ما زالت موجودة سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال النشر الورقي وهناك الكثير من الكتاب والمبدعين خاصة من جيل الشباب في صعيد مصر هم أكثر حظا لأن الدولة تدعمهم من خلال المؤسسات الثقافية بنشر أعمالهم".

