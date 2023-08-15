الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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أخبار مصر

بالمواعيد، جامعة الأزهر تعتمد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد والامتحانات

جامعة الأزهر، فيتو
جامعة الأزهر، فيتو

أعلنت جامعة الأزهر، مواعيد بدء الفصل الدراسي الأول، وامتحانات وإجازة نصف العام ونهاية العام، بكليات القاهرة والأقاليم على مستوى الجمهورية، للعام الدراسي 2024/2023.

الخريطة الزمنية للدراسة في جامعة الأزهر 

ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، في 30 سبتمبر المقبل، بناء على ما أقره المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الأخير، الذي عقد الأسبوع قبل الماضي.

مواعيد امتحانات جامعة الأزهر 

وجاءت مواعيد امتحانات نصف ونهاية العام والإجازات بجامعة الأزهر، على النحو التالي:

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- انطلاق العام الدراسي بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، السبت 30 سبتمبر 2023.

- نهاية الفصل الدراسي الأول بكليات جامعة الأزهر - الخميس 4 يناير 2024.

- بدء امتحانات نصف العام بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم - السبت 6 يناير 2024.

- انتهاء امتحانات نصف العام بكليات جامعة الأزهر، الخميس 24 يناير 2024.

- السبت 27 يناير 2024، بدء إجازة نصف العام الدراسي، وتنتهي الخميس 8 فبراير.

- السبت 10 فبراير 2024، بدء الفصل الدراسي الثاني بكليات جامعة الأزهر، وينتهي الخميس 30 مايو.

- تعقد امتحانات نهاية العام الدراسي 2024/2023 بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، في شهر يونيو المقبل.

جامعة الأزهر 

وفي سياق متصل أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فتح باب التسجيل الإلكتروني للالتحاق بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 15 من أغسطس الجاري وحتى 5 من سبتمبر القادم 2023م.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن فتح باب التسجيل جاء بعد أن صدق فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، على البدء في التسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات القدامي (طلاب طالبات سنوات النقل والفرق النهائية) لجميع كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

وأهاب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بأبنائه الطلاب والطالبات سرعة التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني مع الالتزام بالمواعيد المقررة لذلك.

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