اليوم، امتحان مواد "الجغرافيا والكيمياء والبلاغة" لطلاب الدور الثاني للثانوية الأزهرية

يواصل طلاب الثانوية الأزهرية اليوم الأحد امتحانات الدور الثاني، التي انطلقت أمس السبت في كافة معاهد الجمهورية.

حيث يؤدي طلاب القسم الأدبي امتحان مادتي "الجغرافيا، والإنشاء" فيما يؤدي طلاب القسم العلمي امتحان مادتي "الكيمياء، البلاغة".



امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني



وانطلقت أمس السبت أولى أيام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني للقسمين العلمي والأدبي، حيث أدى طلاب القسم العلمي الامتحان في مادتي الفقه والجبر والهندسة الفراغية، بينما أدى طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادتي الفقه والتوحيد، في هدوء واستقرار ولم يتم رصد شكاوى.

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وتفقد الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشئون التعليم، لجان( معهد بنين الفيوم، معهد بنين سنورس، معهد فتيات الفيوم، معهد فتيات سنورس)، مشددا على ضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب والطالبات، والالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات لخروجها في أفضل حال.

امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية

كما تفقد الشيخ عوض الله عبد العال، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المناطق، لجنة معهد السادات التابعة لمحافظة الشرقية، مؤكدا أن التزام الطلاب بالتعليمات سيتيح لهم فرصة أكبر للتركيز والحل في جو مناسب، مبينا أن الأزهر يعول عليهم كثيرا في بناء مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة.

جدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بدأت من السبت 19 /8 /2023، وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 28/8/2023، وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي 49693 طالبا وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 33238، من البنين 21107، ومن الفتيات 12131، ومن القسم العلمي بنين 8648، ومن الفتيات 7807، بإجمالي 16455.

من جانبه بين الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تم الاستعداد والتجهيزات لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني بعد انتهاء أعمال الدور الأول مباشرة، واتخاذ جميع الإجراءات والتعليمات الخاصة بالامتحانات، مؤكدا أن الامتحانات في شكلها الجديد كان لها دور كبير في القضاء على ظاهرة الغش، كما كان لالتزام الطلاب والملاحظين في الالتزام بالتعليمات دور في نجاح امتحانات الدور الأول.

ومن جانبه أوضح الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، أن المستشارين المسؤولين عن الأسئلة بدأوا عملهم منذ بداية إعلان النتيجة وانتهوا من كتابتها وتم الطباعة يوم الخميس 10/ 8/ 2023 وتم إرسال أوراق الأسئلة يومي 11 و12 من الشهر الجاري إلى مراكز توزيع الأسئلة، مضيفا أنه استعدت المناطق استعدادا كاملا لعمال الامتحانات، وتم إرسال جميع خطابات الندب والملاحظة إلى جميع المناطق الأزهرية وعددها 11 ألف خطاب ندب خارجي و9 آلاف ندب داخلي ليكون عدد من يشارك في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 20 ألف على مستوى الجمهورية.

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