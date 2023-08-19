السبت 19 أغسطس 2023
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أخبار مصر

طلاب الثانوية الأزهرية عن أول أيام امتحانات الدور الثاني: الأسئلة سهلة (فيديو)

طلاب الثانوية الأزهرية
طلاب الثانوية الأزهرية

انطلقت اليوم السبت أعمال  امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني للعام الدراسي 2022/ 2023 بقسميها العلمي والأدبي اليوم السبت، وتستمر حتى يوم الإثنين الموافق 28/8/2023.

حيث أدى طلاب القسم الأدبي امتحان مادتي “الفقه والتوحيد” فيما يؤدي طلاب القسم العلمي امتحان مادتي “الفقه، والجبر والهندسة الفراغية”.

امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية 

وقال الطالب معتز محمد أحمد:" الامتحان مكنش حلو بس إحنا عرفنا نحل، وإن شاء الله ننجح، والأسئلة كانت مختلفة تمامًا عن الدور الأول، ومكنش فيه غير نقطتين مكررين، والامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط".

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وأضاف الطالب نور":" امتحان الهندسة كان كويس والأسئلة كلها مختلفة عن الدور الأول، وبشكل عام الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط".

وأكد الطالب عمر محمد:" الحمدلله الامتحان كان كويس، والأسئلة كانت مختلفة عن الدور الأول، وكلها كانت من الكتاب".

امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات والاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني كما هو معمول به في الدور الأول، لأن هذه أخر وأهم مرحلة في تحديد مستقبل الطلاب، مؤكدا أن فضيلة الإمام الأكبر  أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، شدد على ضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب.

من جانبه بين الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تم الاستعداد والتجهيزات لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني بعد انتهاء أعمال الدور الأول مباشرة، واتخاذ جميع الإجراءات والتعليمات الخاصة بالامتحانات، مؤكدا أن الامتحانات في شكلها الجديد كان لها دور كبير في القضاء على ظاهرة الغش، كما كان لالتزام الطلاب والملاحظين في الالتزام بالتعليمات دور في نجاح امتحانات الدور الأول.

ومن جانبه أوضح الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، أن المستشارين المسؤولين عن الأسئلة بدأوا عملهم منذ بداية إعلان النتيجة وانتهوا من كتابتها وتم الطباعة يوم الخميس 10/ 8/ 2023 وتم إرسال أوراق الأسئلة  يومي 11 و12  من الشهر الجاري إلى مراكز توزيع الأسئلة، مضيفا أنه استعدت المناطق استعدادا كاملا لعمال الامتحانات، وتم إرسال جميع خطابات الندب والملاحظة إلى جميع المناطق الأزهرية وعددها 11 ألف خطاب ندب خارجي و9 آلاف ندب داخلي ليكون عدد من يشارك في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 20 ألف على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 49693 طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين  من القسم الأدبي 33238، من البنين 21107، ومن الفتيات 12131، ومن القسم العلمي بنين 8648، ومن الفتيات 7807، بإجمالي 16455.

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اليوم، انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية للقسمين العلمي والأدبي

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توجيه عاجل من الإمام الأكبر قبل إنطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية غدا

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